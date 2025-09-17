La Diputación de Valladolid aprueba la cesión de terrenos en Zaratán a la Fundación Real Valladolid para el deporte base

La Diputación de Valladolid ha aprobado, en la Comisión de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, la cesión de uso gratuito de la parcela número 29 del polígono 2, en Zaratán, a favor de la Fundación Real Valladolid.

El objetivo, tal y como han informado a través de un comunicado, es "desarrollar nuevas instalaciones deportivas que beneficiarán a los vecinos tanto del municipio como de la comarca y al conjunto de la provincia".

La cesión, tendrá una duración de 25 años, y permitirá la construcción de infraestructuras destinadas a la práctica deportiva, especialmente para fomentar el deporte en categorías inferiores.

La propuesta recoge que la Fundación Real Valladolid deberá garantizar el acceso preferente de niños y jóvenes empadronados en la provincia.

De este modo, habrá descuentos en las actividades organizadas y se programará de manera conjunta con la Diputación el uso de las instalaciones por parte de los equipos de categorías inferiores de la provincia.

Por otro lado, la Fundación Real Valladolid asumirá "íntegramente" los gastos de construcción, conservación y mantenimiento de las instalaciones. Además de los suministros y servicios.

También será "responsable" de la obtención de licencias necesarias y de la contratación de los seguros correspondientes. Un acuerdo que establece que la parcela solo puede destinarse a fines deportivos y sociales, quedando prohibido su uso para otras actividades o su cesión a terceros.