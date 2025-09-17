Cigales presume de vino en una Fiesta de la Vendimia única y con sorpresas: "Es la cita más representativa y especial"

Foto de familia de la presentación de la Fiesta de la Vendimia de Cigales

Roberto Migallón, diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid, junto al alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, han presentado en la mañana de este miércoles, 17 de septiembre, en la Sala de Recepciones del Palacio de Pimentel, la XLV Fiesta de la Vendimia del municipio vallisoletano.

En la presentación también han estado presentes la concejala de Cultura, Enoturismo y Turismo, María del Val, la gerente de la Ruta del Vino de Cigales, Aitziber Bengoa y el gerente de la DO Cigales, Raúl Escudero.

“La Fiesta de la Vendimia de Cigales es muy importante para la provincia de Valladolid. Está declarada de Interés Turístico Regional y se va a ensalzar el trabajo que cada día hacen desde el municipio, la Ruta del Vino Cigales y la Denominación de Origen”, ha señalado Roberto Migallón, en el comienzo de la presentación.

Del 15 al 21 de septiembre Cigales se convertirá en punto de encuentro de tradición y cultura en torno al vino donde la Plaza Mayor de la localidad, la Plaza del Lagunajo y el Parque Municipal serán el escenario de catas, Feria del Vino, música en directo, muestra de oficios artesanos, eventos taurinos, gastronomía, juegos autóctonos y folklore entre otras actividades para todos los públicos.

“Una cita representativa y especial”

El alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, ha querido dar las gracias a la Diputación de Valladolid y también a la Junta de Castilla y León por el apoyo para que esta fiesta siga siendo un auténtico referente en la provincia.

Entre los momentos más importantes del evento ha citado esas catas temáticas, las citas del sábado, 20 de septiembre, con esa imposición de bandas, pregón y primer vino y también el domingo, 21 de septiembre en el que se va a celebrar un encierro matutito y la octava edición del Toro del Clarete.

“Entre las novedades, hemos preparado una carpa de 500 metros cuadrados. Hay pronóstico de lluvia, esperamos que todo se pueda desarrollar con normalidad, pero, por si acaso. También habrá conciertos a la hora del vermut”, ha señalado el primer edil.

El regidor ha añadido que espera que “sea una fiesta en la que la gente disfrute” y ha apuntado que “es la cita más especial y representativa del año” con permiso de las Fiestas de Santa Marina, que sirve para “dar a conocer los vinos” del lugar.

Además, ha anunciado una sorpresa y es que a la Feria del Vino acudirán también el alcalde de Cambados y técnicos de turismo de la localidad gallega con la que está hermanada Cigales. “Es un hecho histórico y van a ofrecer vinos de la DO Rías Baixas para todo el que quiera probarlo”, ha añadido.

La Fiesta de la Vendimia “más antigua de Castilla y León"

Cuando, en la rueda de prensa de presentación, EL ESPAÑOL de Castilla y León ha preguntado al alcalde por el secreto de que esta fiesta sume ya 45 años de celebración, Jaime Rodríguez lo ha tenido claro.

“Es la Fiesta de la Vendimia más antigua de Castilla y León y aúna el folclore y la gastronomía con grupos de baile y con la morcilla de La Maruja que está dentro de Alimentos de Valladolid”, ha afirmado.

Sobre la expectativa de personas que visiten el lugar a lo largo de estos días ha compartido con la prensa que este lunes ya se registraron a 100 personas en la cata a los que hay que sumar, otros 40 en la de este martes y a los que habrá que añadir los de estos días.

Además de los que se sumen a la celebración del encierro y el Toro del Clarete el domingo y las actividades que abarca esta Fiesta de la Vendimia.

Jaime Rodríguez, alcalde de Cigales

“Además, habrá un sitio reservado para personas con movilidad reducida. Queremos que la gente disfrute del evento y que tenga repercusión todo el año. Somos una zona con un gran potencial y eso hay que desarrollarlo”, ha finalizado.

Actividades

“Tenemos un amplio programa de actividades. Seguimos unidos tras 45 años para ensalzar los vinos de nuestra tierra”, ha señalado María del Val, concejala de Cultura, Enoturismo y Turismo del Ayuntamiento de Cigales. Antes de hacer un repaso a la programación.

El sábado centrará la mayoría de los actos; sobre todo uno de los más emblemáticos como es el desfile de bodegueras de los 12 municipios que conforman la Denominación Origen Cigales y Valladolid Capital para el posterior pisado de la uva y degustación del primer mosto.

Acto seguido tendrá lugar le pregón de la Fiesta de la Vendimia que este año correrá a cargo del director de cine, productor y guionista nominado a los Goya Arturo Dueñas.

Tras el pregón el Consejo Regulador de la Denominación Origen Cigales hará entrega de la distinción a Dª Agueda del Val Ubierna por toda una vida dedicada a la D.O. Cigales.

Posteriormente tendrá la entrega de premios del VI Concurso fotográfico del envero en las viñas de Cigales celebrado durante todo el mes de agosto para acto seguido los amantes del vino poder disfrutar de la Feria del vino en la Plaza del Lagunajo donde podrán degustarse los vinos de las seis bodegas de la localidad de Cigales y una bodega invitada que será Bodegas y Viñedos Alfredo Santamaría de Cubillas de Santa Marta teniendo este año como novedad esta Feria un puesto con vinos de la D.O. Rías Baixas gracias al Concello de Cambados, municipio con el cual esta hermanado Cigales.

El domingo será el momento para los aficionados taurinos con un encierro campero a las 10:30 h. y a partir de las 19:00 h. el VIII Toro del Clarete, de nombre Madrileño, con un recorrido urbano por la Villa Cigaleña y posteriormente suelta de dos vacas.

El domingo a las 12:30 h. se celebrará una degustación de Clarete de Cigales y quesos de Alimentos de Valladolid que será armonizada por la actuación de la Banda Sinfónica de Cigales en el Parque Municipal.

Pero además de estos actos principales desde el Ayuntamiento de Cigales a lo largo de la semana realizará diferentes catas de vino y actividades como una cata de bombones y vino, catas en viñedos, un Casino del vino, una Gincata y la tradicional cata de la Denominación de Origen Cigales.

La labor de la DO y la Ruta

El gerente de la DO Cigales, Raúl Escudero, ha hecho especial hincapié a las catas que se llevarán a cabo y que se han desarrollado ya estos días y ha dado datos de la vendimia afirmando que se esperan “entre 6,5 y 7 millones de kilos” y ensalzando “la calidad de los vinos”.

Por su parte, la gerente de la Ruta del Vino de Cigales, Aitziber Bengoa, ha señalado que la Fiesta de la Vendimia es “un hito de nuestra zona” y ha afirmado que “con la fiesta se ensalza el valor patrimonial, cultura y vitivinícola de Cigales.

Programa completo:

Miércoles 17 de septiembre

19:00 h. Gran Gincata del vino en el parque Municipal de Cigales.

Jueves 18 de septiembre

13:30 h. Inauguración de la Placa del Paseo del Vino dedicada a Bodega Frutos Villar (Arcos de la Iglesia).

18:00 h. Campeonato de Juegos Autóctonos infantiles (tanga, rana y bolos). Lugar: Plaza Mayor. Inscripciones media hora antes.

20:00 h. Cata-Casino en el Parque Municipal. Precio: 2 € (con catavino). Inscripciones desde el 12 de septiembre. Mayores de 18 años.

Viernes 19 de septiembre

19:00 h. Apertura de la Feria de Día en la Plaza Mayor.

19:30 h. Cata comentada del Consejo Regulador DO Cigales con enólogos de bodegas participantes. Lugar: Parque Municipal.

21:30 h. Concierto de Velayos Band en la Plaza Mayor.

22:00 h. Concierto de Sal Gorda en la Terraza del Clandestino.

23:00 h. Disco Movida con DJ Isma González y DJ Yaiza Díez en la Plaza Mayor.

23:00 h. Sesión de DJ Mr. Kitos en la Terraza del Clandestino.

Sábado 20 de septiembre

11:00 h. Apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la Iglesia.

11:30 a 14:00 h. Talleres de artesanía.

12:00 h. Paseo de Chiquibueyes en la calle Armas.

13:00 h. Apertura de la Feria de Día en la Plaza Mayor.

13:00 h. Taller de tiro con arco en el Parque Municipal.

13:30 h. Concierto del dúo acústico Miguel Montero y Zhoe Vall en la Plaza Mayor.

16:00 h. Concierto flamenco Cerrado por Vacaciones en la Terraza del Clandestino.

17:00 h. Continuación de la Muestra de Oficios.

17:30 a 20:30 h. Talleres de artesanía.

17:45 h. Recepción de autoridades en el Ayuntamiento.

18:00 h. Misa Castellana en la Iglesia de Santiago Apóstol.

18:00 h. Venta del Bocadillo Típico de la Fiesta de la Vendimia. Carnicería La Maruja (C/ El Agua, 4).

18:00 h. Sesión de DJ Nelson Daza en la Terraza del Clandestino.

18:45 h. Pasacalles de bodegueros y autoridades desde la Casa de Cultura Vacceos.

19:00 h. En la Plaza del Lagunajo: Imposición de Bandas, Proclamación de la Bodeguera Mayor y tradicional Pisado de la Uva.

19:30 h. Pregón XLV Feria del Vino a cargo de Arturo Dueñas Herrero.

19:45 h. Entrega de la distinción a Doña Águeda del Val Ubierna y premios del VI Concurso Fotográfico del Envero.

19:30 a 22:00 h. Feria del Vino en la Plaza del Lagunajo, con bodegas de Cigales, invitados de la DO Rías Baixas y vinos de Cambados. Catavino: 2€.

20:00 h. XLIV Encuentro de Folklore en la Plaza del Lagunajo.

21:00 h. Concierto de Los Patricios en la Terraza del Clandestino.

22:00 h. Concierto Sabinadas (tributo a Joaquín Sabina) en la Plaza Mayor.

23:00 h. Sesión de DJ RDFER en la Terraza del Clandestino.

23:30 h. Macro discomóvil Electromoon en la Plaza Mayor.

Domingo 21 de septiembre

10:30 h. Encierro campero con 3 novillos. Término de Matapán.

11:00 h. Apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la Iglesia.

11:30 a 14:00 h. Talleres de artesanía.

12:00 h. Apertura de la Feria de Día en la Plaza Mayor.

12:30 h. Degustación de Vino y Queso en el Parque Municipal (2 €).

12:30 h. Concierto de la Banda Sinfónica de Cigales en el Parque Municipal.

13:30 h. Concierto de Chanelando en la Plaza Mayor.

15:00 h. Concierto de El Sarao de los Flamenkitos en la Terraza del Clandestino.

17:00 h. Muestra de Oficios (tarde).

17:00 h. Sesión de DJ Dani del Lío en la Terraza del Clandestino.

17:30 a 20:30 h. Talleres de artesanía.

19:00 h. VIII Toro del Clarete y suelta de 2 vacas en la calle Las Armas.

19:00 h. Sesión de DJ Félix Villada en la Terraza del Clandestino.

21:00 h. Concierto de Salto Base en la Plaza Mayor.

21:30 h. Sesión de DJ Aplause (Afro House) en la Terraza del Clandestino.

XXVII Muestra de oficios con demostraciones de oficios y venta de productos artesanales.

Sábado 20 de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00

Domingo 21 de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00

Lugar: Parque municipal.

La Muestra de Oficios estará amenizada por talleres participativos y demostrativos de oficios: talleres demostrativos de pintura textil, taller de jabones, taller de labiales, taller de realización de monederos, taller de alfarería, taller de ilustraciones, taller de joyería artesana con joya de regalo, además de atracciones con el siguiente horario: de 11:30 a 14h y de 17:30 a 20:30h.

XLV Feria del Vino

El Ayuntamiento de Cigales dará a degustar los mejores vinos de las bodegas pertenecientes a la D.O Cigales. Venta de catavinos: 2€, horario: sábado de 19:30 a 22h en la plaza del lagunajo.

XIV Jornadas Gastronómicas del Pincho Uvero

Siete establecimientos hosteleros de la localidad ofrecerán su Pincho Uvero al precio de 4 € pincho uvero+ Rosado / corto o agua y a 2,50 € el pincho uvero sin consumición.

Los establecimientos participantes son el Bar Menfis, El Moral cafetería, El Arco bocatería, Bar Social, Las Barricas & Clandestino, Bar La Uno y Bar Zocha.

IV KDD Fiesta de la Vendimia de autocaravanas, caravanas y campers

Del 17 al 21 de septiembre en la era del paseo de la Ermita de la Virgen de Viloria (Frente al Polideportivo Municipal)

VI KDD Enfervitos Fiesta de la Vendimia 2024

Del 19 al 21 de septiembre en el parque de El Barrero junto al Frontón Municipal, quedada de furgonetas camper.