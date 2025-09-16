'Saltavallas' da guerra en el Toro de la Vega de Tordesillas: momentos de tensión tras embestir contra las talanqueras

'Saltavallas' durante la celebración del Toro de la Vega de Tordesillas Fotogra´fia: Ayuntamiento de Tordesillas.

La localidad vallisoletana de Tordesillas sigue celebrando sus Fiestas de la Peña 2025 y en la mañana de este martes, 16 de septiembre, se ha celebrado uno de los momentos más importantes de las mismas como es el Festejo del Toro de la Vega.

A eso de las 00:30 horas de este martes se desarrollaba el desenjaule y encierro de ‘Saltavallas’ de la ganadería de Garcigrande que ha sido el gran protagonista.

En ese festejo taurino de madrugada, y como ha señalado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, “no se han producido incidentes”.

A eso de las 11:00 horas de la mañana se producía el toque del reloj suelto y el disparo de bombas y cohetes que ha anunciado el comienzo del festejo del Toro de la Vega desde la calle San Antolín y hasta el Prado de Zapardiel, en una Fiesta declarada de Interés Turístico Regional.

‘Saltavallas’ da guerra

“Hemos procedido a su sedación porque no hay forma de que siga a los cabestros y se ha ido a su hábitat natural que es el campo”, aseguraba Miguel Ángel Oliveira, alcalde de Tordesillas, hablando de ‘Saltavallas’, el que ha sido el protagonista del Toro de la Vega.

Durante “prácticamente todo el recorrido” el animal ha protagonizado bonitas carreras por el campo con los caballistas y “luego ha vuelto al recorrido” hasta “emplazarse en una zona sombría” y “sin querer caballos ni cabestros” que le llevaran al final del recorrido.

“Para evitar riesgos y acabar el festejo se ha procedido a dar instrucciones para su sedación y ser trasladado en un vehículo hasta el Prado de Zapardiel”, ha añadido el primer edil de Tordesillas.

“Allí descansará el animal después del festejo”, ha añadido el que ostenta el bastón de mando.

Momentos de tensión y "éxito" sin heridos

“A las 12:08 se lanzaba la bomba del final del festejo”, añade Miguel Ángel Oliveira que ha asegurado a este medio que “ha habido momentos de tensión porque es un toro con mucho fondo físico y calidad”.

El alcalde ha añadido que “ha embestido mucho a las talanqueras” y “ha partido varias maderas, moviéndolas” pero “por suerte no ha pasado nada”.

“No hay heridos ni incidentes graves ni nada tras el festejo del Toro de la Vega”, ha afirmado Oliveira.

El primer edil ha hecho “una valoración positiva” del Toro de la Vega con un astado de “calidad, un toro de lidia, que ha dado guerra”.

“En los últimos años ya se ha decidido traer a toros de lidia porque tienen mucho fondo físico. Ha estado una hora y media en el campo sin parar. En principio rechazaba el asfalto y luego se ha ido al puente y al campo. Buscaba su hábitat”, ha finalizado el alcalde.

Un toro que se ha sentido cómodo y que “ha significado un éxito” en Tordesillas donde, por suerte, no hay que lamentar heridos ni incidentes de gravedad.

El festejo ha finalizado, tras sedar a 'Saltavallas'.