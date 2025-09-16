Denuncian ante el juzgado la actuación policial y la detención de los activistas en Valladolid: "Se usó una violencia inusitada"

Jorge Lebrero y Javier Lázaro, los dos detenidos en la etapa de La Vuelta en Valladolid, más otros dos particulares denuncian ante el juzgado la actuación policial

Jorge Lebrero y Javier Lázaro, los dos activistas detenidos en la etapa de La Vuelta en Valladolid por saltar al recorrido, y otros dos particulares que fueron "lanzados detrás de las vallas", han denunciado ante el juzgado este martes, 16 de septiembre, la actuación policial en la que se utilizó "una violencia inusitada".

Ambos activistas, que han estado acompañados por otra particular denunciante, han manifestado que la "intervención no se corresponde proporcionalmente a los hechos realizados". Asimismo, han asegurado que los otros dos particulares que completan la denuncia fueron "lanzados detrás de las vallas", perdiendo uno de ellos la consciencia durante unos minutos tras golpearse contra el suelo.

Todo se remonta al pasado 11 de septiembre, cuando La Vuelta Ciclista a España hacía parada en Valladolid en la etapa 18 de la carrera. Una contrarreloj individual que estuvo marcada por el amplísimo dispositivo policial y las protestas propalestina y en contra del genocidio que está perpetrando Israel en Gaza.

Lebrero y Lázaro fueron detenidos tras saltar al recorrido en la calle Arzobispo Gandasegui mientras portaban banderas de Palestina junto a otros dos activistas. A los dos se les acusa de los presuntos delitos de desórdenes públicos y desobediencia-resistencia a agente de la autoridad.

Los dos defienden que no ejercieron resistencia, pero fueron "lanzados contra las vallas". "Se nos podía haber apartado sin recurrir a lo que se recurrió. Somos activistas y militantes sociales, no delincuentes. Este tipo de fuerza y forma no son coherentes con lo que estábamos haciendo", ha resaltado Lebrero.

Asimismo, solicitan en su denuncia que se investigue a los ciudadanos que arremetieron contra ellos y se sumaron a los "golpes e insultos". "Agentes de paisano y personas que no forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intervienen golpeando, insultando, usurpando las labores policiales y pedimos que se identifiquen para interponer denuncia contra ellos", ha explicado Lázaro.

Javier Lázaro en la atención a medios tras presentar la denuncia contra la actuación policial y su detención en La Vuelta

Por otro lado, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha defendido en un acto previo que "en ningún momento" se produjo un "uso desproporcionado de la fuerza".

Jorge Lebrero, además, ha aprovechado la ocasión para reivindicar la causa Palestina ante los medios de comunicación, en un día en el que "estamos viendo como el Estado de Israel y el ejército israelí están entrando en Gaza", a la vez que "hemos amanecido con la noticia de que la comisión investigadora de la ONU reconoce por primera vez que lo que se está cometiendo es un genocidio".

Por eso, el activista propalestino ha defendido su postura de considerar "fundamental todo lo que se pueda para detener lo que está ocurriendo" y es en eso donde se enmarcan las "acciones que tuvieron lugar durante la Vuelta Ciclista".

Para Lebrero, es importante que la "sociedad colonial israelí tome conciencia de lo que está haciendo" y ha incidido en que "no todo el mundo comparte lo que está haciendo el Gobierno de Netanyahu". "Es importante que este frente interno tome conciencia también, pero tiene mucha importancia lo que haga el movimiento de solidaridad internacional", ha remarcado.

En este sentido, ha explicado que es en esto último "donde entra nuestro papel y lo que podemos aportar". Por eso, ha insistido en que "es fundamental que no sea simplemente un apoyo moral" y ha pedido "ir más allá". "Lo que nos pide el movimiento de liberación es que se aísle en lo posible al Estado genocida israelí", ha reivindicado.

El activista detenido en Valladolid pide una "mayor presión contra Israel", que se les "aísle de todo tipo de eventos, de competiciones, de ferias, económicamente y diplomáticamente".

Igualmente, han acusado al Gobierno de España de ser "hipócrita" porque durante toda la Vuelta se ha estado "amenazando con multas estratosféricas que pusiera el cuerpo, yendo más allá" pero luego en Madrid el propio Ejecutivo dice estar "muy contento del mensaje que se ha mandado a iniciativa popular".

Además, Lebrero ha cargado directamente contra el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, quien "dijo que nos iba a imponer multas de hasta 650.000 euros, que éramos grupos radicales que queríamos reventar La Vuelta" y se ha preguntado que si hubieran saltado 400 personas en vez de cuatro, "hubiera acabado diciendo que efectivamente Valladolid le daba un mensaje de solidaridad al mundo".

Jorge Lebrero, Javier Lázaro y otra de las denunciantes muestran la denuncia a los medios de comunicación

"No se puede estar nadando y guardar la ropa. Exigimos contundencia al Gobierno y a todos los agentes y entidades que pueden hacer algo y aportar su grano de arena para que esto acabe", ha reiterado.

De la misma forma, ha subrayado que le parece "absolutamente increíble" que el debate se esté llevando "a si el hecho de mover cuatro vallas o se tenga que suspender una competición deportiva es violencia". Algo que para Lebrero es una "banalidad del mal y de ser totalmente insolvente desde el punto de vista intelectual y la más mínima ética".

"Habría que recordarles a la derecha de este país, que durante todo el siglo XX se ha caracterizado por su antijudaísmo, de dónde vienen algunos partidos, ya que ahora parece que vienen de defensores de la comunidad judía. No es una cuestión religiosa, existe un estado colonial que es Israel", ha insistido.

Así, ha querido zanjar que se trata de una "cuestión de dignidad, de defensa de los derechos humanos y de estar con los pueblos que quieren descolonizarse".

En definitiva, con la denuncia de estos cuatro activistas a nivel particular, los dos detenidos más los otros dos que se consideran agredidos, pretenden que se investigue a los agentes participantes y la actuación "totalmente irresponsable" de las autoridades que durante "días antes estuvieron calentando el ambiente por parte de la Subdelegación".

"Los detenidos, que somos todos de Valladolid, nos preguntamos dónde están esos grupos radicales. No se puede jugar con esto. Es una cuestión muy seria. Que el Gobierno salga diciendo que está muy orgulloso de lo que ha sucedido, hay cuatro que tienen que saltar la valla primero", ha sentenciado Lebrero.

Nicanor Sen defiende la actuación policial

Preguntado por este asunto, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha defendido que "en ningún momento" de la etapa de La Vuelta celebrada en Valladolid "hubo un uso desproporcionado de la fuerza", tal y como aseguran los denunciantes.

Si bien, el delegado del Gobierno ha reconocido el derecho de los ciudadanos de "llevar a cabo las acciones que entiendan que les corresponden en defensa de sus legítimos derechos".

Lo ha hecho este martes durante la presentación del balance de los medios del Gobierno de España que han participado en la extinción de los incendios forestales que asolaron la Comunidad el pasado mes de agosto.

Volviendo a las protestas celebradas contra la participación del equipo israelí en La Vuelta, Sen ha señalado que, a su juicio, es algo que "se podía haber evitado".

"En otras situaciones las federaciones y los comités internacionales adoptaron acuerdos, como cuando se prohibió la participación de Rusia en la competición por su conflicto con Ucrania, y en esta ocasión la decisión también se debería haber adoptado con anterioridad", ha afirmado.

Así, ha añadido el delegado, "se hubieran evitado las situaciones producidas". "No era necesario que llegáramos a este punto", ha denunciado.

Pese a ello, Sen ha destacado que, aunque hubo algún que otro altercado "aislado", "para nosotros" la etapa de La Vuelta celebrada en Valladolid fue una jornada que se desarrolló "con plena normalidad dentro de la dificultad en la que se podía desarrollar".

En este sentido ha señalado que "no hubo accidentes, se protegió a todos los ciudadanos que se acercaron a la etapa, esta se produjo sin ningún tipo de incidencia y finalizó". "Y con eso nos tenemos que quedar", ha apuntado Nicanor Sen.

Si bien, el delegado del Gobierno también ha aprovechado la ocasión para reiterar que la postura del Gobierno de España en relación a esta situación es "en contra de cualquier violencia", por lo que considera "importante" la movilización de una sociedad "que sale en defensa de los más débiles, los derechos humanos y poblaciones vulnerables como la de Gaza".

Con ello, ha defendido que "se pueden conciliar derechos fundamentales como el derecho a la manifestación", al tiempo que ha recalcado la necesidad de "exponer el punto de vista sobre una situación lamentable como es el genocidio cometido en Gaza e intentar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos".

Porque, "no podemos obviar que Castilla y León y España están en contra de este genocidio", ha concluido.