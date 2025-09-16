Cuatro accidentes en menos de dos horas en Valladolid: varios heridos, patinetes y crisis de ansiedad

El Servicio de Emergencias ha informado, en la mañana de este martes, 16 de septiembre, de un total de cuatro accidentes en Valladolid que se han producido entre las 7:29 horas y las 9:10 de la mañana.

El primero de ellos se ha producido a las 07:29 horas, a la altura del número 2 de la calle Santiago Alba, en la capital pucelana, tras el atropello de un turismo a una mujer de unos 55 años, que se encuentra consciente, como han señalado fuentes sanitarias.

Se ha informado a la Policía Local de Valladolid, también a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Posteriormente, la Policía Local ha solicitado otra ambulancia para atender al conductor, un varón de 64 años, con crisis de ansiedad.

El Servicio de Emergencias ha informado también de que ha gestionado otros tres accidentes, dos de ellos con heridos, en la calle Mirabel con la calle Tirso de Molina en Valladolid capital, durante esta mañana.

El primero de ellos, informan, que ha sido una colisión por alcance entre dos turismos sin heridos a las 08:11 horas donde se ha avisado a la Policía Local de Valladolid.

A las 08:18 horas se ha recibido un nuevo aviso que informaba de la colisión entre un turismo y un patinete donde ha resultado herido el conductor del patinete, que era un varón de 24 años.

En este accidente se ha informado a la Policía Local, Nacional y también a Emergencias Sanitaria-Sacyl.

Por último, a las 09:10 horas, el 112 ha recibido una llamada por un nuevo accidente en el mismo sitio y esta ocasión se trata de una colisión por alcance entre tres turismos donde se solicitaba asistencia sanitaria para un varón de unos 20 años con dolor de cuello. Se ha informado tanto a Policía Local, como Nacional y Sacyl.