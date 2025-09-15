Vino y música clásica se fusionan en el primer festival de la Milla de Oro de Valladolid

Presentación del primer festival de Música Clásica de la Milla de Oro del Vino, de la Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid ha presentado este lunes la primera edición del Festival de Música Clásica Milla de Oro del Vino. Una propuesta que propone combinar dos de los grandes pilares de la provincia, el vino y la cultura.

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Consumo y presidente del Patronato de Turismo, Moisés Santana, ha estado acompañado por la teniente de alcalde de Pesquera de Duero, Elisa Martínez, municipio donde tendrá lugar.

Para Santana, este festival "es mucho más que una serie de conciertos", pues se trata de una "declaración de intenciones".

"Queremos que los vallisoletanos y los visitantes puedan disfrutar de la riqueza cultural y vinícola que define nuestra provincia. En la Milla de Oro del Vino apostamos firmemente por la calidad y por experiencias turísticas de primer nivel", ha resaltado.

El festival tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en la iglesia de San Juan Bautista, en Pesquera de Duero. Un espacio que aporta un plus por su imponente arquitectura y su acústica inigualable, siendo el lugar perfecto para acoger el talento y la emoción de la música clásica.

El templo ha sido testigo de la historia y a partir de ahora se abre para recibir dos veladas musicales que serán únicas. Para el día de inauguración se ha programado un concierto a tres voces que estará protagonizado por las soprano Montserrat Martí y Ainhoa Arteta, y el barítono Luis Santana.

Posteriormente, a partir de las 20:00 horas los reconocidos artistas ofrecerán una interpretación sublime, con la que pretenden emocionar a los asistentes.

Ya el 21 de septiembre será el turno del pianista vallisoletano Diego Fernández Magdaleno, que a partir de las 19:00 horas cautivará a los asistentes con su talento y maestría. Se trata de una figura destacada en el panorama musical.

La entrada es gratuita hasta completar aforo, recomendándose acudir con tiempo. También se contará con varias bodegas del municipio que llevarán a cabo jornadas de puertas abiertas e incorporarán distintas actividades y propuestas enoturísticas.