Iván, el divertido vallisoletano que estará en Operación Triunfo 2025: "Después de soñarlo, ahora me toca vivirlo"

Resuelta una de las grandes incógnitas de Operación Triunfo 2025. Ya sabemos quiénes son los aspirantes a luchar por un puesto en la Academia más famosa de España en la gala 0 del concurso.

Prime Video ha lanzado dos entregas bajo el nombre OT25: Los elegidos, donde se muestra el casting final y, con ello, las caras de las 18 personas que actuarán en el plató este lunes, 15 de septiembre.

La mítica Noemí Galera, emocionada, aseguraba que “hemos recorrido nueve ciudades por todo el país y hemos visto y valorado a 11.000 personas, solo 83 llegaron al final”, aseguraba en las últimas fases del casting.

La prueba final, que era “definitiva e individual”, tuvo lugar el tercer día en Barcelona y fueron un total de 18 los “triunfitos” que consiguieron atrapar al equipo de Operación Triunfo.

Javi Crespo, María Cruz, Lucía, Max, Lucía Casani, Guillo Rist, Laura Muñoz, Olivia, Cristina, Martín ‘Tinho’, Teyoy, Judit, Claudia Arenas, Sam, Quique, Guille Toledano, Salma de Diego, Carlos y el vallisoletano Iván Rojo, son los 18 elegidos.

Todos cruzaron por primera vez la mítica pasarela del programa con la esperanza de continuar su formación en la mítica Academia de Operación Triunfo.

La alegría de Iván

“¡Por fin! Ya puedo gritar que soy uno de los 18 concursantes de la Gala 0 de Operación Triunfo 2025. Han sido meses maravillosos preparando todo lo que viene. El Iván pequeño que llevo dentro no ha dejado de llorar de emoción desde que Noemí confió en mí y me entregó ese número 4010 que llevaré siempre conmigo”, aseguraba el vallisoletano a través de su cuenta de Instagram.

El pucelano, de 23 años y natural de Tudela de Duero, añadía que “después de soñar mil veces con esta situación” y de “imaginarse en la Academia” además de “vivir enganchado 24 horas de Youtube en vez de estudiar” asegura que “ahora” le toca “vivirlo”.

“¡Ahora soy yo el que entra en la Academia de OT! Empieza un camino para trabajar, aprender, disfrutar y ser agradecido con este pedazo de equipo que ha confiado en mí desde el principio”, explica el joven.

Además, da todas las vías para poder seguir su paso por el programa a través del canal 24 horas de Youtube. De las galas semanales de Prime Vídeo Directo cada lunes, con esa Gala 0 que se celebrará el 15 de septiembre a las 22:00 y pide apoyo a con el voto diario gratis en la app oficial de OT.

“Para enteraros de toda la información del programa os recomiendo seguir las cuentas de Operación Triunfo y mi cuenta personal de concursante que es @ot2025.ivanrojo. Todos los votos cuentan y si compartís esto con vuestra familia y amigos para que también voten me haréis muy feliz”, asegura Iván.

El joven pucelano añade que “espera que todos vivan el concurso” con él al máximo y “disfruten” haciendo suyo y que “entre todos creemos una bonita comunidad”.

Termina con un “¡Viva Valladolid!, ¡Viva Castilla y León! Y ¡Viva OT!”.

También en TikTok

Iván Rojo también tiene una cuenta de TikTok (ivanrojo.ot2025) en la que ha compartido un mensaje con todos sus seguidores después de ser seleccionado como uno de los 18 concursantes finalistas de OT.

“Me llamo Iván Rojo. Vengo de Valladolid y esta es mi cuenta oficial de Operación Triunfo 2025. Os recomiendo seguirme porque esto va a ser un cuadro, así que no os lo perdáis”, finaliza.

Valladolid estará, por tanto, presente desde este lunes en Operación Triunfo 2025.