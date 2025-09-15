El incendio en una cocina de un gastrobar de Valladolid moviliza a un gran dispositivo de bomberos

Imagen del dispositivo de bomberos que ha tenido que actuar en un gastrobar de Valladolid Miriam Chacón Ical

El incendio en la cocina del gastrobar 'Chico Loco', en la Plaza Circular de Valladolid, ha movilizado a hasta cuatro dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento formado por 15 miembros.

Según fuentes de la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, los hechos han ocurrido a las 18:15 horas en el número 10 de la citada ubicación, cuando se ha recibido un aviso de un alertante.

La emergencia se ha trasladado a la Policía Municipal de Valladolid y al servicio de Bomberos del Ayuntamiento.

Bomberos en el gastrobar 'Chico Loco' de Valladolid tratando de ventilar el local tras el incendio Miriam Chacón Ical

Tal y como han relatado fuentes de los bomberos a este periódico, los responsables del establecimiento han intentado apagar en primera instancia con un extintor las llamas que se han originado en la campana extractora de la cocina.

Ante el infructuoso intento y la acumulación de gran cantidad de humo, se ha procedido a desalojar el gastrobar y los bomberos han tenido que intervenir para sofocar las llamas.

El fuego se ha originado en la campana extractora de la cocina y ha provocado una gran cantidad de humo Miriam Chacón Ical

Posteriormente, los trabajos de ventilación se han extendido durante "bastante tiempo" dado que el humo se había acumulado en los dos pisos que tiene el establecimiento y era de bastante consideración.

No obstante, todas las fuentes consultadas aseguran que únicamente ha habido que lamentar daños materiales y no ha resultado herida ni intoxicada ninguna persona.