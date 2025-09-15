Emiliano, el centinela de la ilusión de Medina del Campo, reparte dos cupones premiados con 20.000 euros cada uno

Emiliano Fernández Ordás, el centinela de la ilusión que ha repartido 40.000 euros en Medina del Campo ONCE

Pocas formas hay mejores de cerrar una semana que repartiendo 40.000 euros en premios. Y bien lo sabe Emiliano Fernández Ordás, el centinela de la ilusión que ha repartido dos cupones premiados con 20.000 euros cada uno este pasado fin de semana en Medina del Campo (Valladolid).

El vendedor de la ONCE ha sido el encargado de repartir estos dos cupones que han sido agraciados en el sorteo de este pasado domingo, 14 de septiembre.

Los cupones de la ONCE forman parte de los productos de lotería social, responsable, segura y solidaria de la organización que, desde que se diseñan hasta su comercialización lleva a cabo controles para neutralizar consumos descontrolados y prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras tantas medidas.

De esta manera, desde la ONCE pretenden mantener una "responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".

Dichos cupones son comercializados por los más de 20.700 vendedores y vendedoras con los que cuenta la ONCE. También pueden ser comprados en www.juegosonce.es o en locales colaboradores autorizados.