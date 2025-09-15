Carlos Herrera visita por sorpresa Valladolid y disfruta de un día taurino y gastronómico: "Me ha entusiasmado"

Valladolid ha recibido en los últimos días una visita de honor. El famoso periodista Carlos Herrera regresó el pasado jueves a la ciudad del Pisuerga para disfrutar de una jornada con los toros y la gastronomía típica del lugar como grandes protagonistas.

La primera parada de Herrera fue un famoso restaurante de Valladolid, considerado uno de sus templos gastronómicos por excelencia.

Se trata de La Parrilla de San Lorenzo, un establecimiento que, al parecer, se ha convertido en visita obligada en cada uno de los viajes del periodista a la ciudad del Pisuerga.

Allí se sabe que disfrutó de una fantástica experiencia culinaria junto a la también periodista Ana Martín, en la que ambos pudieron degustar los platos típicos del lugar, accediendo, además, a fotografiarse con parte del personal.

Instantáneas que fueron publicadas por el propio restaurante en sus redes sociales, acompañada de un mensaje de agradecimiento dirigido al periodista.

"Cada vez que Carlos Herrera visita Valladolid, vuelve a elegir La Parrilla de San Lorenzo. Y para nosotros, que alguien como él nos tenga ya como parte de su rutina, es un verdadero honor. Conversación, cocina de siempre y ese ambiente que solo se crea en torno a una buena mesa. Gracias por la confianza y por repetir", escribieron.

Carlos Herrera y Ana Martín en La Parrilla de San Lorenzo (Valladolid) @parrilladesanlorenzo Instagram

Una vez finalizada la agradable comida en este mítico restaurante vallisoletano, con 37 años de historia, ubicado en el corazón de la ciudad y especializado en una exquisita cocina castellana entre la que destaca su famoso lechazo asado que ya ha conquistado a numerosos rostros conocidos del panorama nacional, Carlos Herrera puso rumbo a la plaza de toros de Valladolid.

El periodista no quiso perderse el tan esperado mano a mano entre Talavante y Emilio de Justo, quien logró una nueva puerta grande tras proclamarse triunfador con el corte de tres orejas.

Un festejo que, tal y como el propio Herrera confesó en declaraciones a Tauroemoción, afrontó "con muchísimas ganas".

"Hacía años que no venía a la Feria de San Lorenzo y me ha entusiasmado ver la plaza casi llena en el mano a mano de dos toreros extremeños de primera división", expresó.

Y no solo eso, el famoso locutor de radio también aprovechó la ocasión para defender la que él denominó "la fiesta de los toros". "Es fascinante, maravillosa, es España en su más pura esencia, y me entusiasma ver las gradas llenas de gente joven, es el público futuro que va a mantener esta maravillosa tradición", añadió.

Cabe destacar que Herrera no estuvo solo en el coso vallisoletano, sino que también pudo charlar con el crítico taurino, Juan García Tejedor; el responsable de la información taurina de la cadena Cope, Sixto Naranjo; el también periodista y crítico taurino Carlos Ruiz Villasuso; y el director del programa Grana y Oro de CyLTV, Carlos Martín Santoyo, entre otros.

Con ellos, el mítico periodista, al frente del matinal Herrera en COPE desde 2015, disfrutó de una especial jornada grabada para el recuerdo.