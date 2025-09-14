El vallisoletano José Luis Alonso de Santos, premio especial del jurado de los Amigos del Teatro de Valladolid

Acto de entrega de los premios Amigos del Teatro ciudad y provincia de Valladolid Diputación de Valladolid

El vallisoletano José Luis Alonso de Santos fue galardonado hoy con el Premio Especial del Jurado de los Premios Amigos del Teatro Ciudad y Provincia de Valladolid, en un acto que se celebró en el Espacio La Granja, en la Calle del Monasterio del Paular, en Villa del Prado, y al que no pudo asistir.

El actor recibe el galardón por una “vida dedicada al mundo teatral en todas sus facetas desde la "excelencia". El acto contó con la presencia del vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso; la teniente de alcalde de Valladolid, Irene Carvajal, y del presidente de la Asociación, Pedro Ojeda.

En la presente edición, correspondiente a la temporada 2024-2025, los galardones además fueron para Juan Manuel Pérez, como mejor actor profesional.

Un premio recibido por su “magnífica” interpretación del personaje de Pacífico Pérez en la obra ‘Las guerras de nuestros antepasados’, versión teatral de Miguel Delibes y Ramón García, basada en la novela homónima de Delibes, dirigida por Luis Hurtado y producida por La Quimera de Plástico.

Y el Premio a la mejor actriz profesional es para Pepa Pedroche, por su “excelente” interpretación en el papel de Doña Paula en ‘La Regenta’, adaptación de la novela por Eduardo Galán, dirigida por Helena Pimenta.

Asimismo, el premio Félix Hernández a la mejor propuesta escénica ha sido para Barco Pirata Producciones Teatrales por 14.4.

Por otro lado, el premio Clemen Madero al mejor actor o actriz profesional ha sido para Joaquín Sancho por su interpretación del personaje Don Juan en el drama Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Y el premio Ángel María de Pablos a la mejor labor profesional de las artes y las letras para Olmedo Clásico. Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero.