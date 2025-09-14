Nuevos cortes por la red de calor en Parquesol: calles afectadas, desvíos y restricciones

Obras de la red de calor en Parquesol Ayuntamiento de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado que las obras de calor con biomasa en Parquesol avanzan "según el calendario establecido" en la calle Ciudad de la Habana. A partir de este lunes habrá un nuevo corte entre José Garrote Tebar y Amadeo Arias.

En este sentido, la Concejalía de Tráfico y Movilidad, junto con Somacyl, han diseñado una reordenación del tráfico en el entorno.

La nueva fase, con una duración aproximada de un mes, ampliará la zona de obra hasta el tramo de Ciudad de la Habana comprendido entre José Garrote Tébar y Amadeo Arias.

En este entorno quedarán ocupados los dos carriles de subida, de manera que los de bajada se reorganizarán para dar servicio a ambos sentidos. Así, uno de los carriles se mantendrá en sentido descendente mientras que el otro estará habilitado para la subida.

En la intersección con José Garrote Tebar se mantendrá la circulación, aunque va a quedar reducida a un carril. En Manuel Azaña se mantendrá la prohibición de seguir de frente. Únicamente estarán permitidos los giros a la derecha o a la izquierda, en función del carril.

En cambio, en la confluencia con Amadeo Arias no habrá restricciones de maniobra, aunque sí estará condicionada por la reorganización de los carriles en Ciudad de la Habana.

La Concejalía de Tráfico ha informado que las calles que se vean interrumpidas por las obras garantizarán el acceso a garajes autorizados y a los servicios básicos.

Asimismo, la empresa adjudicataria está obligada a informar con antelación a los residentes mediante carteles en portales y accesos, de manera que puedan planificar sus desplazamientos.

"La planificación de los desvíos busca reducir al máximo el impacto en la movilidad de Parquesol, aunque se trata de una obra de gran envergadura que necesariamente causa incomodidades temporales", afirman desde la Concejalía.