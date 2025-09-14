Un hombre intenta okupar una vivienda en Valladolid: fuerza la puerta y la bloquea colocando cadenas

La Policía Nacional ha detenido en la madrugada de este domingo, 14 de septiembre, a un hombre en Valladolid por un presunto delito de robo con fuerza.

Una patrulla de agentes se encontraban realizando labores preventivas de seguridad ciudadana de madrugada cuando fueron comisionados para dirigirse a una calle del Barrio de España.

En el lugar, según la llamada del requirente, un vecino le había avisado de que un individuo había entrado al interior de una vivienda baja adosada de su propiedad hacía escasos minutos.

A la llegada de los agentes, comprobaron que la puerta principal estaba forzada y no se podía abrir dado que alguien había colocado una cadena.

Acto seguido se personó el requirente de la llamada y se entrevistó con los agentes manifestando que la vivienda la estaba usando como almacén de diferentes enseres y herramientas. La víctima acompañó a los agentes a la parte trasera de la misma, donde había una puerta.

En esta también estaba el bombín forzado, y al igual que en la delantera, una cadena impedía abrirla. Los agentes llamaron a la puerta hasta que, finalmente, abrió un hombre.

El individuo reconoció haberla forzado con la intención de ocuparla. Los agentes realizaron una requisa del interior acompañados por el propietario quien echó en falta herramientas y maquinaria.

El interior estaba revuelto y con daños. El hombre reconoció tener las herramientas en un vehículo de su propiedad que estaba estacionado en la calle. Los agentes pudieron localizarlas y procedieron a la detención del hombre.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.