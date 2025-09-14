Los amantes del queso tienen una deliciosa cita en Villalón de Campos: un increíble mercado, esculturas gigantes y catas

Villalón de Campos, una preciosa localidad vallisoletana, ya lo tiene todo preparado para disfrutar de un delicioso día entre talleres, catas, degustaciones y esculturas enormes.

Un año más, regresa el mercado del queso. Una propuesta con la que, desde el Ayuntamiento, buscan "estimular los cinco sentidos" desde el oído hasta el gusto. Todo ello a través de este delicioso manjar, aprendiendo sobre sus métodos de fabricación, su importancia en la gastronomía y la buena mesa.

Una increíble cita porque el queso se ha convertido en uno de los alimentos más demandados por la sociedad. Todas sus versiones son apetecibles: en lonchas, cortado, curado o semicurado, fresco, convertido en salsa o en una tosta. Bien sea de postre o de plato principal. Siempre gusta.

Tendrá lugar el 20 de septiembre y contará, además, con una exposición de enormes esculturas que rinden homenaje, de forma singular, a este alimento sencillo de la gastronomía española.

En esta ocasión, nueve artistas han despojado su sencillez para vestirle de gala. Los creadores de estas obras de arte, que decorarán el municipio, son: Miguel Luengo, Rosario Maroto, Cveto Marsic, David Martínez, Ana I. Mateos, Mª José Pérez, Felipe de la Rosa, Domingo Sangrador y Manolo Sierra.

Con su arte, y "de forma generosa y altruista" -a palabras del Consistorio-, han poblado estos quesos pintados de ratones, pájaros, nidos, ojos, campos castellanos, huellas, corazones o besos.

Un día de actividades

El mercado abrirá a las 11:00 horas y continuará todo el día hasta las 21:00 horas para que vecinos y turistas puedan degustar los mejores manjares.

A las 11:30 horas habrá un taller participativo de elaboración de queso. Los más pequeños también tendrán mucha diversión. De las 12:00 a las 14:00 horas hay previsto un pintacaras.

A las 13:00 horas se inaugurará el mercado a cargo de Arenales Serrano Argüello, senadora española. Servirán una tapa de queso a todos los asistentes.

A las 13:00 horas volverá a haber un taller participativo de elaboración de queso para niños de 3 a 12 años en la Plaza del Rolllo. Y de las 13:00 a 15:00 horas una degustación popular con un ticket de 1,5 euros.

Programa de actividades del mercado de queso de Villalón de Campos Ayuntamiento Villalón de Campos

A las 13:30 horas, hay una cata de quesos dirigida por Paloma Gómez de 'Los Quesos de Juan'. Y a la misma hora también habrá un taller participativo de elaboración de queso.

Durante el día no faltará la animación del mercado a cargo del grupo de dulzainas Los Fogatos y el grupo de teatro Kamaru con el pasacalles Bufonadas. Asimismo, hay atracciones infantiles y desde el viernes 19 se podrá disfrutar de los kebab y creps de Katerina.

Por la tarde, continuarán las actividades. A las 17:00 horas abrirá el mercado del queso y, a esa misma hora, hay un taller participativo de elaboración de queso para adultos y niños de 3 a 12 años.

De 18:00 horas a 20:30 hay pintacaras para los más pequeños. Asimismo, a las 18:30 horas habrá otro taller participativo de elaboración de queso. De 18:30 horas a 21:00 horas una degustación popular con ticket por 1,5 euros.

A las 19:00 horas, hay un taller participativo de elaboración de queso para niños de 3 a 12 años. Finalmente, a las 21:00 horas, el mercado cerrará sus puertas.

Inscripciones

Las inscripciones para los talleres de elaboración de queso para los mayores de 13 años son de tres euros y el mismo precio para las catas. Se pueden realizar de forma previa hasta el 19 de septiembre a las 14:00 horas.

Para ellos, los interesados deben enviar un WhatsApp al 663670893 indicando el nombre, apellidos, año de nacimiento y turno. En el caso de que sobren plazas, los asistentes podrán inscribirse en el mismo día en el Museo del Queso.

Por otro lado, están abiertas las inscripciones para los talleres de elaboración de queso de 3 a 12 años. El precio es de tres euros. Para apuntarse, hay que mandar un mensaje al 625718801. En él, se debe indicar el nombre, apellidos, año de nacimiento y turno.