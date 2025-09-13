Raúl, vendedor de vapeadores, contra la ley antitabaco: "En un tiempo dirán que no son tan malos, interesa que se fume"

Esta semana el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha sacado adelante el anteproyecto de la ley antitabaco, una nueva norma un tanto polémica que ha suscitado todo tipo de reacciones.

La gran novedad es que las prohibiciones no solo se limitarán a los cigarros convencionales, sino que también se extenderán, en caso de implantarse de manera definitiva, a los electrónicos, comúnmente conocidos como vapeadores.

Algo que ha indignado a consumidores, así como a algunos empresarios de negocios dedicados a la comercialización de estos dispositivos.

Es el caso de Raúl Sánchez, dueño de la tienda Ohm Vaper, ubicada en el número 9 de la calle Conde Ansúrez de Valladolid.

En su caso, se muestra conforme con determinados puntos que afectan al consumo de tabaco como la prohibición de fumar en las terrazas. Sin embargo, se muestra muy crítico con los aspectos que atañen a los vapeadores al considerar que "el tabaco no tiene nada que ver con esto". "Absolutamente nada que ver".

"Que quieran sacar una ley antivapeo que se meta solo con el vapeo me parecería más lícito, pero esto no tiene mucho sentido", sostiene.

El empresario defiende que los vapeadores son "mejores que el tabaco", pese a que tengan nicotina. Pues, "nos pensamos que lo chungo del tabaco para la salud es la nicotina y eso es totalmente mentira. Lo realmente perjudicial es todo lo demás, y esto no lo digo yo, lo dicen estudios de universidades".

"Tampoco vendo que esto sea bueno para la salud, pero sí es verdad que a nivel inhalado se ha demostrado que los problemas no vienen expresamente por la nicotina, sino sobre todo por otros componentes que le echan al tabaco", añade.

En este sentido, afirma que, "aunque yo simplemente soy propietario de una tienda de vapeo, bajo mi experiencia personal puedo decir que los vapeadores ayudan mucho y alivian los efectos que produce el tabaco. Se creó para que la gente que fumara tuviera una posibilidad de dejarlo, pero ahora lo incluyen precisamente en una ley antitabaco, no lo entiendo", apunta.

Con todo ello, él es de los que piensa que "se está demonizando el tema de los vapeadores porque no recaudaban lo que recaudan con el tabaco".

Si bien, dado que en los últimos meses han subido los impuestos para todo lo que tiene que ver con estos dispositivos, asegura que "ahora que ya están recaudando más o menos lo mismo, seguro que de aquí a un tiempo empezarán a decir que no son tan malos, porque interesa que se fume".

A día de hoy, el empresario no ha notado una disminución de las ventas a consecuencia de la aprobación del anteproyecto de ley. Aún es pronto.

Sin embargo, sí ha confesado que la subida de impuestos a los vapeadores establecida hace unos meses ha mermado, y de forma notable, sus ingresos.

"Han querido equipararlo al impuesto del tabaco y ya nos ha afectado mucho porque a consecuencia de esto el vapear ha subido bastante. Yo pagaba un 21% de impuestos y ahora un 60%, imagínate".

Raúl no tiene miedo a que con las nuevas restricciones la situación pueda ir a peor, pero sí considera que le afectaría todavía más: "Al final, por todo este tipo de leyes, los negocios se van a ir a pique y eso sí que me fastidiaría bastante", comenta.

A esto añade: "también me fastidiaría por mis clientes de siempre y por toda las personas a las que he ayudado a dejar de fumar, que podría decirte que han sido miles".

Precisamente, el motivo por el que decidió abrir este negocio hace años tras comprobar la eficacia de los dispositivos en primera persona.

"Nos están vendiendo humo"

Gran parte de la opinión de Raúl se ha visto respaldada con la de la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales, la cual ha denunciado que con la nueva ley antitabaco "nos están vendiendo humo".

"Las prohibiciones son un sinsentido. En lugar de promover políticas para ayudar a las personas que fuman a abandonar ese hábito, salvar vidas y reducir la carga sanitaria, están imponiendo más restricciones, estigmatizando los vapeadores y tergiversando datos científicos para crear una imaginaria alarma social”, advierte la presidenta, Ángeles Muntadas-Prim.

"Mientras que fumar tabaco mata a más de 50.000 personas cada año en España, el vapeo se ha consolidado como una herramienta eficaz para abandonar el hábito, tal y como demuestran numerosos estudios científicos y experiencias", defiende la asociación.

Asimismo, critica la "pasividad" del Ministerio ante el consumo del tabaco por parte de los menores, teniendo en cuenta que "sigue permitiéndose la venta de productos de vapeo en cualquier establecimiento sin control y sin verificación de edad". Con ello, la asociación no entiende que "esa preocupación por los menores no se refleje en la nueva ley".

“¿Cómo puede el Gobierno sostener ese discurso mientras los adolescentes siguen comprando dispositivos en bazares, tiendas de conveniencia y plataformas online sin control alguno ni verificación de edad? No tiene sentido prohibir el uso entre adultos responsables mientras no se hace cumplir la ley allí donde realmente se vulnera".

No obstante, Raúl asegura que, al menos en su tienda, nunca se han vendido vapeadores a menores porque "es algo que está totalmente prohibido".

De igual modo, la asociación se ha referido a la prohibición de sabores que pretende imponer Sanidad. Una medida que, a su juicio, "no elimina un producto, sino que lo vuelve invisible para la ley y más peligroso para quien lo consume".

Sobre esto, Raúl confía en que nunca llegue a implantarse, pues, según revela, "eso sí que nos mataría". De momento, le queda la esperanza de que "todavía no hay nadie que haya venido a decirnos que se han prohibido".