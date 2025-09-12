Valladolid se asoma al escaparate cultural de Nueva York

Nueva York es la ciudad donde todo se mide en grande, también la cultura. Allí ha viajado Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura y presidenta de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), para poner el nombre de Valladolid en un escaparate global.

Su agenda ha combinado tradición, diplomacia cultural y nuevas oportunidades, en un viaje marcado por encuentros estratégicos y la celebración de la Gala de los Premios Talía en la Gran Manzana.

El periplo arrancó con reuniones de alto nivel. Carvajal se sentó con Cayetana Guillén-Cuervo y Eduardo Galán, presidenta y vicepresidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, para reforzar vínculos ya consolidados.

Irene Carvajal con Fernando Cárdenas (cadena HITN)

Después, su recorrido la llevó a instituciones que representan la fuerza de la cultura hispana en Estados Unidos: el Instituto Cervantes de Nueva York, donde la recibió su director, Javier Valdivielso; el Teatro Pregones, con la dramaturga Rosalba Rolón al frente; y el Queen Sofía Institute, de la mano de su directora, Begoña Santos.

En todos esos encuentros, la concejala defendió la posición de Valladolid como una de las ciudades con mayor oferta cultural de España —la novena según el Observatorio de la Cultura— y presentó a la capital del Pisuerga como un lugar donde las artes escénicas tienen un peso creciente.

El viaje también incluyó un salto al ámbito mediático. Carvajal fue entrevistada por HITN, la cadena de televisión hispana con una audiencia potencial de más de 35 millones de hogares en Estados Unidos. Una oportunidad única para proyectar la imagen de Valladolid más allá del Atlántico, mostrando su riqueza cultural a una comunidad que comparte idioma y sensibilidad artística.

Irene Carvajal con Javier Valdivielso (Instituto Cervantes)

Uno de los momentos más destacados se vivió durante la Gala de los Premios Talía, celebrada en Nueva York. Allí, la dramaturga Rosalba Rolón fue reconocida con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, un galardón que se entregará oficialmente en Valladolid el próximo diciembre, en una ceremonia en el Teatro Calderón. Este gesto simboliza la conexión entre ambas orillas y la voluntad de tender puentes a través de la cultura.

Con este viaje, la Fundación Municipal de Cultura refuerza su compromiso de internacionalizar la ciudad y colocarla en el mapa de los grandes centros culturales. Porque si algo ha demostrado la experiencia en Nueva York es que Valladolid tiene voz propia en la conversación cultural global, y está dispuesta a alzarla.