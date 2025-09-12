Rescatan el cuerpo sin vida de una mujer de 77 años en el río Pisuerga de Valladolid

El cuerpo sin vida de una mujer de 77 años ha sido rescatado en la mañana de este jueves, 11 de septiembre, en el río Pisuerga, a la altura del Parque Ribera de Castilla y la calle Mirabel, como han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes del Servicio de Emergencias.

El 112 recibió el aviso de que una mujer se hallaba en el agua a las 13:18 horas de la tarde y dio rápidamente aviso tanto a los Bomberos de Valladolid, como a la Policía Nacional y también se envió una ambulancia de Sacyl.

Los Bomberos, un total de dos dotaciones procedentes del Parque de Las Eras, sacaron del agua a la mujer sin vida.

Rápidamente se activó el protocolo judicial tras los hechos y, en principio, “no constan indicios de criminalidad”, como aseguran fuentes oficiales a este medio.

La mujer había desaparecido un día antes, pero la familia no denunció los hechos, como informan las mismas fuentes.