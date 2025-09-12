Los propalestinos amenazan la etapa entre Rueda y Guijuelo tras los dos detenidos y las 29 actas en Valladolid

Los propalestinos al paso de los corredores por Valladolid Fotografía: ICAL / Miriam Chacón

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, hacía este jueves, 11 de septiembre, tras la finalización de la contrarreloj de La Vuelta a España por las calles de Valladolid un balance de “moderada satisfacción”.

“Se ha podido realizar la prueba sin afectaciones, en lo deportivo y sin ningún accidente o personas heridas”, señalaba Canales en declaraciones a los medios tras la disputa de la 18ª etapa de la ronda española.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid añadía que “los manifestantes que estaban mostrando su rechazo al genocidio en Palestina lo han podido hacer libremente”.

En el “lado negativo” se encuentran las “dos detenciones” que se produjeron “por la irrupción en el recinto de la prueba” que “fueron puestos en libertad” y la Policía “levantó 29 actas que serán propuestas para sanción por la Ley Antiviolencia en el deporte”.

El subdelegado del Gobierno felicitaba a los ciudadanos que “han podido disfrutar de la prueba” y “otros ejercer su manifestación de repulsa ante el genocidio al pueblo palestino” y también daba las gracias a las Fuerzas y Seguridad del Estado.

Sin embargo, La Vuelta España seguirá su paso por tierras vallisoletanas este viernes, 12 de septiembre, lo hará en la 19ª etapa saliendo de la localidad vallisoletana de Rueda para llegar hasta la salmantina de Guijuelo.

Los propalestinos amenazan de nuevo esta cita y ya han convocado varias protestas en diversos puntos del recorrido. Organizadas, tanto por la Plataforma Solidaria con Palestina como por Izquierda Castellana.

Protestas en la etapa de este viernes

Bajo el paraguas de “por genocida fuera Israel de La Vuelta” desde los colectivos propalestinos han vuelto a hacer un llamamiento este viernes para “sacar la bandera de Palestina el kufiyah y acudir a las protestas programadas.

La primera de ellas está fijada para las 13:50 en Rueda. La segunda a las 13:59 en La Seca. La tercera en Medina del Campo a las 14:12 horas. Y a las 14:26 en Villaverde de Medina, además de a las 14:33 horas en Nava del Rey y Alaejos a las 14:47, esto al paso de la serpiente multicolor por la provincia de Valladolid.

En la de Zamora están programadas concentraciones en Vadillo de la Guareña a las 15:04 horas, en Fuentelapeña a las 15:09 y en Fuentesaúco a las 15:22 horas.

Por la provincia de Salamanca también han convocado varias concentraciones las plataformas propalestinas.

La primera de ella en Aldeanueva de Figueroa, a las 15:35 horas, en La Vellés a las 15:46 horas, en San Cristóbal de la Cuesta a las 15:54, en Villares de la Reina a las 15:58 y a su paso por la ciudad de Salamanca entre las 16:03 y las 16:25.

Las concentraciones convocadas para la etapa entre Rueda y Guijuelo en La Vuelta a España Imagen: Izquierda Castellana

También se concentrarán en Mozárbez a las 16:25 horas, en Cuatro Calzadas a las 16:33, en Beleña a las 16:41 y en Fresno de Alhándiga a las 16:47, antes de llegar a la meta de Guijuelo entre las 17:10 y las 17:40.

Todo con el fin de expresar su repulsa por el “genocidio” de Israel y en contra de la participación del equipo israelí en la ronda española.

La etapa

Después del pulso de este jueves en la crono de Valladolid que acabó con el portugués Joao Almeida recortando tiempo al líder de la general Jonas Vingegaard, la general queda en un puño a falta de esta etapa que se va a desarrollar por tierras castellanas y leonesas y de la subida a la Bola del Mundo del sábado.

La etapa de este viernes, 12 de septiembre, saldrá a las 13:50 horas de Guijuelo y se estima la llegada a eso de las 17:21 a Guijuelo en una etapa que tendrá 161,9 kilómetros de longitud.

Una etapa llana como antesala a la última jornada de montaña. Será la penúltima oportunidad para los velocistas que tendrán que poner a trabajar a sus equipos para asegurar la llegada al sprint. Si se forma una fuga numerosa podría poner en aprietos al pelotón.

Veremos si las protestas propalestinas dejan que, en esta ocasión, la etapa finalice con el plan previsto.