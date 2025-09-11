UGT y CCOO convocan una protesta estatal en Valladolid para exigir la equiparación de los bomberos forestales

Fuego a las puertas de las Cortes: los bomberos forestales exigen la dimisión de Mañueco y Suárez-Quiñones J.I.F.

UGT y CCOO celebrarán una manifestación estatal en Valladolid para exigir la equiparación de las condiciones laborales y retributivas de todos los bomberos forestales del país, y reclamar una política antiincendios “global, uniforme y perfectamente coordinada”, así como un dispositivo “público, estable, con formación continua y constante”.

Esta tendrá lugar el próximo 24 de septiembre y concluirá en las Cortes de Castilla y León.

Así lo ha anunciado UGT tras la rueda de prensa convocada este jueves, de septiembre, para abordar la “pésima” gestión que desde la Junta de Castilla y León han llevado a cabo en la prevención y extinción de los incendios forestales en Ávila, así como de las consecuencias que estos han tenido para todo el territorio de Castilla y León.

En esta convocatoria, la organización ha apelado a la necesidad de disponer de un servicio de extinción de incendios “público, coordinado, bien comunicado y con las mismas condiciones laborales”, dado que, tal y como ha señalado Enrique Sánchez, responsable autonómico de bomberos forestales “una persona que trabaja en la misma comunidad, en el mismo dispositivo y en el mismo lugar de trabajo haciendo lo mismo tiene diferentes condiciones de contratación y derechos laborales que la de al lado”.

Una realidad que él mismo ha achacado a que el de Castilla y León sea un dispositivo mixto con un equipo contratado directamente con la administración pública y otro privado que, según ha comentado, “suele depender de la empresa que más barato oferte el servicio, que es quien se lleva la licitación (con las consecuencias que eso conlleva)”.

En otro orden de cosas, la organización sindical ha advertido de que, aunque la Junta ha repetido en numerosas intervenciones en los últimos meses que este dispositivo cubre los 365 días al año, estos se cubren “con helitransportadas que, en los meses de invierno, cuenta con apenas cinco personas trabajando en Ávila, cuando en época de alta actividad llega a los 16 y desarrollan su labor en tres turnos”.

“Es decir, hay tres meses al año en los que el dispositivo cuenta con menos de la mitad de los trabajadores. Y esto es solo un ejemplo”, han apuntado.

Del mismo modo, han apelado a la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de Bomberos forestales, para afirmar que, a casi un año de su entrada en vigor, “aún no se sabe cómo va a desarrollarse en Castilla y León porque el Infocal de este año ni siquiera recoge la figura de bombero forestal, pese a que, en el mes de noviembre deberá estar implementada en toda la Comunidad”.

“En Castilla y León no hay bomberos forestales: hay peones, mangueristas, conductores. Pero no bomberos”, han denunciado.

Por su parte, Tomás Pérez, secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, ha incidido en la importancia del nombre de los trabajadores, dado que estos “implican unos derechos”, mientras que Javier García, responsable federal de bomberos forestales de UGT, ha denunciado que “los incendios matan, la precariedad mata y la falta de inversión también mata”.

En esta línea, Pérez Urueña ha destacado la figura de los agentes medioambientales, afirmando que, pese a ser los encargados del mantenimiento de la masa forestal y parte imprescindible de los equipos antiincendios, estos se rigen por un decreto que data de 2007 y que “no ha sido actualizado ni adaptado desde entonces”, ha criticado.

Así, ha lamentado la “pérdida” de 90 RPts, 1300 guardias “que resultaban imprescindibles para el desarrollo de su labor”, así como la “desaparición” de las brigadas de investigación que determinaban cuáles habían sido los orígenes de los incendios para poder implementar medidas que evitasen que volviese a suceder en el futuro.

Con todo ello, UGT ha exigido “un gran cambio en la gestión de incendios forestales. Un servicio público, real, bien formado y profesional, que trabaje todo el año en las zonas de riesgo y que realice trabajos preventivos de calidad”.