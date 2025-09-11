Un negocio de Valladolid sorprende con su mensaje para fiestas: "Es una locura en un ejercicio de identidad"

Manuel en su céntrico negocio de Valladolid y el mensaje en el cristal. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Manuel Marcos es una persona “inquieta” a la que “siempre le ha gustado crear cosas”. Desde pequeño le apasionaba coleccionar zapatillas y personaliza camisetas. Una curiosidad que “terminó convirtiéndose en un proyecto de vida con FoogaPlan”, explica el vallisoletano en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Tras una infancia “feliz y divertida”, siempre en movimiento y entre zapatillas y después de haber querido ser de pequeño tanto astronauta como futbolista, nuestro protagonista abre FoogaPlan en el año 2016.

Un negocio que se ubica en la calle Cánovas del Castillo número 7 de Valladolid, que cuenta con 63 metros cuadrados de tienda y en el que, en la actualidad, trabajan un total de siete personas.

“FoogaPlan es un proyecto que apuesta por el diseño y la creatividad. Una marca que cree en la moda atemporal y en prendas de calidad que duran en el tiempo y se convierten en piezas clave”, apunta nuestro entrevistado.

Su negocio, en estas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025, no está pasando desapercibido ya que, en el cristal exterior, ha colocado un divertido mensaje que llama la atención de los viandantes que pasan por el céntrico negocio.

El mensaje

“Cada año nos gusta preparar un escaparate especial para las fiestas de Valladolid. Algo temático que conecte con la gente y refleje lo que se vive en estos días. Este año quisimos dar un paso más y jugar con un tópico muy nuestro como es el: ‘En Valladolid no pasa nada’”, explica Manuel.

Una frase que, como añade, “todos hemos escuchado y repetido alguna vez” pero “la realidad es justo la contraria”, afirma porque “en la ciudad no paran de pasar cosas” y “crece para estar cada vez más viva”.

Por esto, resignificaron el mensaje con un ‘En Valladolid no pasa nada, hasta que pasa de todo’ y, en medio de estas dos frases llenaron el escaparate con ejemplos de todo lo que realmente ocurre en la ciudad del Pisuerga.

El mensaje íntegro va encabezado por ese título citado ‘En Valladolid no pasa de nada’. Continúa con un “hasta que te corrigen un ‘la dije’ con la misma pasión que un penalti en el Zorrilla. Hasta que piensas que todos somos majos, no. Somos majísimos. Pero ¿ligar aquí? Deporte de riesgo”.

Continúa con “no pasa nada. Hasta que el equipo baja a Segunda, pero con una afición de Primera. Entonces retumba un ‘pucelano el que no bote’”.

“No pasa nada. ¿Lo de salir dos horas antes para llegar al trabajo? Aquí sólo nos sabemos la de salir después del trabajo. No pasa nada. Hasta que llega el cambio de estación, porque aquí sólo tenemos tres: verano, invierno y la de tren. Hasta que llegan las fiestas. Y entonces pasa de todo. Dicen que faltan marcas diferentes. Menos mal que estamos nosotros”, se puede leer en el escaparate del negocio con un mensaje final: “hasta que pasa de todo”.

El mensaje en el cristal del negocio Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Desde que se colocó el cartel en el escaparate, no ha dejado de atraer la atención del público. Son numerosas las personas que se han acercado para “fotografiarlo y la respuesta ha sido muy positiva. Ha sido una locura”, añade nuestro protagonista.

Además, el video publicado en redes sociales como Instagram y TikTok ha superado las 200.000 reproducciones.

La identificación

“Con este mensaje buscábamos que la gente se sintiera identificada, que reconociera esas pequeñas cosas tan nuestras y que entendieran que en Valladolid pasan muchas más cosas de las que parece. Era una forma de darle la vuelta a un tópico y transformarlo en un mensaje positivo”, añade nuestro entrevistado.

Manuel afirma orgulloso que en Valladolid “cada vez pasan más cosas” y que “ha experimentado un crecimiento bonito en los últimos años” porque “se están moviendo nuevas iniciativas y proyectos diferentes y una energía que antes quizá no se veía con claridad”, apunta.

La acción puede ser considerada como “de marketing” aunque nuestro entrevistado no buscaba eso. “Es algo que hemos hecho casi como un ejercicio de identidad. Con ganas de que conectara con la gente. Que luego tenga tanta repercusión y funciones como una activación de marca es casi una consecuencia natural”, añade.

Sobre el futuro, el dueño del negocio asegura que lo ve “con grandes aspiraciones” y apunta que “quieren seguir creciendo en Europa” y “abrir nuevas tiendas en España y otros países”.

“Queremos explorar nuevas categorías de producto y consolidar nuestra presencia internacional. Nuestro objetivo es expandirnos sin perder la esencia que nos define, seguir innovando y conectar con nuestra comunidad de manera global”, finaliza.

De momento, triunfa con un cartel y un mensaje por y para Valladolid.