Los cortes por la etapa de La Vuelta a España en Valladolid complican el tráfico en la ciudad desde bien temprano

Imagen de los cortes de tráfico en Valladolid Fotografía: Policía Municipal de Valladolid

La celebración de la 18ª etapa de La Vuelta a España, la crono que se va a desarrollar por las calles de Valladolid, está provocando cortes de tráfico y, con ello, problemas y alteraciones en el tráfico de la ciudad, como ha explicado la Policía Municipal en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Entre las 8 y las 9 horas se ha cortado al tráfico el Paseo Isabel La Católica. El corte ha implicado que no pasara nadie por el Puente de Poniente. Se ha cortado desde Gloria Fuertes a Avenida de Salamanca. Eso ha hecho que hubiera un tráfico más intenso en la Avenida de Salamanca y en el puente de García Morato”, apuntan desde la Policía Local.

Desde las 11 horas se ha cortado al tráfico el circuito entero, los 12,2 kilómetros de la crono y “no hay tráfico en esas calles” pero “se registra más intensidad de tráfico en las calles adyacentes”, finalizan los agentes.

El nuevo recorrido es el siguiente: Salida, Plaza San Pablo – Angustias – Echegaray – Arzobispo Gandásegui – Plaza Universidad – López Gómez – Plaza España – Claudio Moyano – Doctrinos – Puente. Isabel la Católica – Avenida Miguel Ángel Blanco.

Para seguir por Joaquín Velasco Martín – Avenida. Sánchez Arjona – Puente de Adolfo Suárez- Paseo Hospital Militar- Paseo Zorrilla- Ctra. Rueda hasta Plaza Castilla y León, giro de 180º- Ctra. Rueda (dirección centro ciudad, hasta Puertas de Valladolid) – Paseo Zorrilla hasta Meta, situada a la altura de Caballería.

Cortes de tráfico

A las 11:00 h. Corte total de todo el circuito de la contrarreloj.

A partir de las 17:15 – 17:30 h. aprox. apertura progresiva del circuito, manteniéndose cortadas las zonas de Salida y Meta, hasta la finalización del desmontaje de las mismas.

Transporte público:

Auvasa: como norma general se darán todas las facilidades posibles a los conductores de autobuses para que puedan realizar los desvíos programados, siempre y cuando no afecte directamente al normal desarrollo del servicio especial.

El Jefe de Turno, contactará con responsables de AUVASA, y les informará de todos los pormenores.

BIKI: se facilitará todo lo posible las entradas en los puntos de recarga, sobre todo en Manuel Silvela, frente a Vallsur y Francesco Scrimieri.

Taxis: se les permitirá el acceso únicamente si tienen la parada cercana al lugar desde donde pretenden entrar, siempre que el desarrollo de la vuelta lo permita Ambulancias de transporte: Se les permitirá el acceso y la parada lo más cercana posibles al lugar donde tengan que recoger o dejar a los pacientes, siempre que el desarrollo de la actividad lo permita.

Alternativas para las salidas y acceso a las zonas indicadas:

NUÑEZ DE ARCE, ENTRE LÓPEZ GÓMEZ A ALONSO PESQUERA:

Se permitirá la salida de los vecinos en sentido contrario desde Doncellas, Tercias y Núñez de Arce hacia Alonso Pesquera. Le entrada de vecinos y usuarios se realizará desde Alonso Pesquera hacia Núñez de Arce, siempre que no interfiera con la circulación de otro vehículo en sentido contrario.

ISIDRO POLO:

Los usuarios de los vados de calle Isidro Polo y Plaza de Carranza se les permitirá la entrada desde Plaza de los ciegos por sentido contrario en el Isidro Polo. La salida la realizarán por el sentido habitual de circulación.

PLAZA PONIENTE:

Se permitirá la entrada por el Puente de Poniente desde Avda. Gloria Fuertes por el carril reversible y el PASO TRANSVERSAL a usuarios y residentes. La salida desde San Lorenzo y Jorge Guillén se realizará en sentido contrario por los carriles reversibles hacia Gloria Fuertes o continuará para incorporarse a la circulación normal hacia Plaza Rinconada.

MARÍA DE MOLINA:

Se realizará el retorno de ciclistas desde Plaza de Zorrilla hasta Plaza de Poniente, invirtiendo el sentido de circulación de María de Molina desde Doctrinos a San Lorenzo. También la salida de usuarios y vecinos será en sentido contrario. El acceso para los usuarios y vecinos de esta zona lo realizarán desde Regalado a Constitución.

Pº ISABEL LA CATÓLICA, ENTRE SAN QUIRCE Y PLAZA SAN NICOLAS:

Se realizará en los carriles de salida ciudad un carril reversible para permitir salida y entrada de vecinos y usuarios a dicha zona. El carril de sentido entrada ciudad de Pº Isabel la católica, desde Plaza San Nicolás a San Quirce quedará ocupado por el Parking de Equipos.

ZONA RIBERA DE CURTIDORES, ENTRE Pº HOSPITAL MILITAR Y SAN ILDEFONSO:

Salida por Pza. Tenerías, San Ildefonso a tomar Pº Isabel la Católica hacia Puente de Poniente. El acceso, por Puente Colgante, Av. Reyes Católicos, Tres Amigos, Padre Fco

Suarez, paso trasversal habilitado de Pº Hospital Militar.

Bº LA FAROLA:

Salida por Toreros, Puente Colgante hacia Arco de Ladrillo o Recondo. El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Cmno. La Esperanza.

PARQUE ARTURO LEÓN:

Salida por Ctra. Rueda a Daniel del Olmo. El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Cmno

la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro.

PARQUE ALAMEDA - PAULA LÓPEZ, zonas comprendidas entre Pº Zorrilla y vía Ferrocarril.

Salida por Ctra. Rueda a Daniel del Olmo. El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Cmno la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro, Licenciado Bellogín, Ctra. Rueda.

COVARESA, zonas comprendidas entre Pº Zorrilla y vía Ferrocarril: Salida por Santiago Alba, Pº Lorenzo Arrazola, Anselmo Miguel Nieto, Ctra.

Rueda a Daniel del Olmo. El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Av. Irún, Cmno la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro, Licenciado Bellogín, Ctra. Rueda, Campo de Gómara, Treviño, Pº Lorenzo Arrazola, Santiago Alba.

CRUCES TRASVERSALES DEL CIRCUITO:

Para dar salida a los vecinos de que se quedan embolsados en diferentes partes de la ciudad se han determinado los siguientes cruces trasversales del circuito en López Gómez:

Fray Luis de León hacia Alonso Pesquera, para dar salida a los vecinos de la zona centro.

Santuario, hacia la zona peatonal, para dejar entrada a los residentes de Santuario, Galera, Plaza el Salvador, San Felipe, Teresa Gil.

Teresa Gil hacia José Mª Lacort, salida de residentes hacia Plaza Cruz Verde

María de Molina, para el retorno de ciclistas y vados de María de Molina.

Doctrinos, Pº Isabel la Católica, para retorno de G.C. y coches de equipo.

También como salida a residentes del entorno de Juan de Juni.

Hospital Militar, cruce con Padre Fco. Suárez, para dar acceso a los vecinos de Ribera de Curtidores.

Ctra. Rueda, de Felipe Sánchez Román a Antonio Machado, para dar salida a los vecinos de Felipe Sánchez Román.

CRUCES TRASVERSALES FUERA DEL CIRCUITO:

Plaza de Poniente con Pte. de Poniente (entrada/salida)

Pº Isabel la Católica con San Quirce (entrada)

San Quirce con Imperial y San Diego (entrada)

Paseo Isabel la Católica y San Quirce está ocupado un carril (sentido Puente Mayor) por el Parking Vuelta y el sentido contrario para el retorno de Coches de Equipo y Guardia Civil, por lo que solo se permitirá el paso transversal de vehículos SP, residentes y usuarios de la zona centro.

ACCESOS Y SALIDAS DEL HOSPITAL CAMPO GRANDE, PARKING DE PLAZA DE COLÓN, PARKING DE Pº ISABEL LA CATÓLICA, PARKING CÚPULA DEL MILENIO, PARKING PZA. ZORRILLA, PARKING PZA. ESPAÑA Y ESTACIÓN DE AUTOBUSES:

Desde Relaciones Externas se ha comunicado a los responsables de estos centros la celebración de la prueba de Contrarreloj de la Vuelta Ciclista España y en la medida en que afectará a cada uno de ellos.

Hospital Campo Grande y al Parking de Plaza Colón: se podrá acceder desde la C/ Estación del Norte realizando la salida por la misma en dirección a Recondo o desde Arco de Ladrillo y Paseo de Filipinos.

Parking del Pº Isabel La Católica: el día 10, el acceso y salida, al citado parking no sufrirá restricciones, el día 11 NO se podrá ni acceder ni salir desde el momento que se cierre la circulación por el Pº Isabel La Católica, cuyo corte se realizará a las 07:30.

Parking Cúpula del Milenio: el acceso al parking no se podrá realizar desde el momento que se ordene el corte del circuito, a las 11:00 horas, y hasta la finalización de la prueba y apertura del tráfico, en torno a las 18:00 horas.

La salida la deberán realizar por Arzobispo José Delicado, Joaquín Velasco Martín, Francisco Mendizábal a la Av. Salamanca.

Parking de Pza. Zorrilla: No se permitirá la salida de ningún vehículo desde el día 10 a las 23:00 horas, ya que en ese momento se procederá al montaje de la zona de meta, NO se podrá salir ni acceder hasta que no finalice el desmontaje de la zona de meta.

Parking de Pza. Portugalete: el acceso al parking no se podrá realizar desde el momento que se realice el vallado del circuito, a las 9:00 horas, y hasta la finalización de la prueba y apertura del tráfico, en torno a las 18:00 horas

Parking de Pza. España: el acceso al parking no se podrá realizar desde el momento que se realice el vallado del circuito, a las 9:00 horas, y hasta la finalización de la prueba y apertura del tráfico, en torno a las 18:00 horas, la salida solo la podrán realizar hasta el último momento en dirección a C/ Panaderos, cerrando la salida hacia Duque de la Victoria.

Parking de Pza. Mayor: No sufrirá restricciones en la salida y entrada de vehículos, no obstante, el número de usuarios se verá mermado por las restricciones de tráfico.

Estación de Autobuses, al no poder cruzar el Pº de Zorrilla y estar también cortado el paso por la Av. Zamora, se les ha informado de que deben acceder desde la VA-30 por la Av. Madrid y Arco de Ladrillo hasta Hospital Militar, donde tomarán dirección hacia Puente Colgante y entrar en la estación.

La salida la realizarán por Puente Colgante, Recondo, Estación, túnel de Panaderos, Avda. Segovia, Pº Farnesio, Arco de Ladrillo, Av. Madrid a VA-30 para tomar cualquier dirección, o bien por Arco de Ladrillo a Hospital Militar y tomar por el paso elevado de Arco de Ladrillo dirección salida ciudad.