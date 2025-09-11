Más de 1.300 corredores se dan cita en la Ribera Run Experience: "Une deporte, naturaleza y enoturismo"

El vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, Roberto Díez, alcalde de Peñafiel, Yolanda Burgoa, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Peñafiel y diputada de Educación y Cultura, y José Antonio de Pablo, Director de Ribera Run Experience, presentando el evento Diputación de Valladolid

Peñafiel y la Ribera del Duero se preparan un año más para acoger la Ribera Run Experience, un evento con denominación de origen que fusiona el deporte en la naturaleza con historia, cultura y enoturismo.

Este jueves se presentó en la Diputación de Valladolid la séptima edición que ha contado con la participación del vicepresidente de la institución provincial, Víctor Alonso, el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez; la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Peñafiel y diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa; y el director de Ribera Run Experience, José Antonio de Pablo.

En esta edición, el evento ha "superado todas sus expectativas y ha batido récord de participación" con más de 1.300 inscritos. Asimismo, destaca que el 70% de deportistas son de fuera de la Comunidad y que la participación femenina aumenta con más del 49% de mujeres en todas sus distancias.

El recorrido, que se celebra este próximo sábado, discurrirá por algunas de las principales bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Duero como Protos, Dehesa de los Canónigos, Comenge, Emilio Moro, Carramimbre, Vinos de la Luz, Tr3sMano, Servilio y Vinos Santos Arranz - Lágrima Negra.

Este año, también se ha sumado Viñas del Jaro de la Compañía de Vinos Iberian; la Senda del Rio Duero (GR14) y los pueblos y monumentos de gran valor histórico como la Plaza del Coso de Peñafiel, las plazas de Pesquera de Duero y de Curiel de Duero.

El Castillo de Peñafiel, que aloja el Museo Provincial del Vino, o el Yacimiento Arqueológico de Pintia, en Padilla de Duero, por donde pasarán los participantes de la distancias larga del programa.

El recorrido largo es de 30 kilómetros y comienza a las 09:00 horas en la Bodega Carramimbre, en la pedanía de Padilla de Duero. Transcurre por la zona del Yacimiento Arqueológico de Pintia, nombre de una antigua ciudad vaccea y que en 1993 fue declarado Bien de Interés Cultural como zona arqueológica.

Desde ahí se adentra en la Senda del Duero, por el margen izquierdo de este sendero, donde se atraviesa una de las pasarelas de madera sobre el río Duero, cruzando a la margen derecha para volver por la senda paralela al Canal de Ariza para entrar unos kilómetros después en una de las poblaciones más representativas de la Ribera: Pesquera de Duero.

A partir de aquí, comienza la parte más exigente del recorrido, cogerán altura para dirigirse a la localidad de Curiel de Duero. Accederán al casco urbano de Peñafiel por otro de los corredores fluviales de la comarca, la senda del Río Duratón, y terminarán con la ascensión al Castillo de Peñafiel.

Desde ahí, y tras recorrer los muros centenarios de esta fortaleza, sólo resta el paseo final, un raudo descenso hasta la Plaza del Coso donde estará situada la zona de meta.

La Media Maratón Ribera se incorpora al trazado de la Ribera Run a su paso por la localidad de Pesquera de Duero.

Desde las instalaciones de la Bodega de Emilio Moro a las 11:00 horas, los deportistas inscritos a esta prueba recorrerán los últimos 17 kilómetros por el mismo trazado de la prueba larga. Para aquellos corredores que quieran disfrutar del recorrido a su ritmo, hay posibilidad de salir una hora antes, a las 10:00h.

Una de las novedades de la edición 2025 es que la carrera corta de 7 kilómetros. No faltará el buen ambiente que se vive en la Plaza del Coso con música en directo, paella y carreras infantiles.

Los participantes de esta rápida y atractiva prueba saldrán a las 13:00 horas. El punto de partida es en la Bodega de Vinos de La Luz, situada en Mélida (Peñafiel).

A lo largo de los 17 kilómetros del recorrido, los participantes no solo ponen a prueba su resistencia física, sino que también contribuyen activamente al cuidado del entorno natural recogiendo los residuos que encuentran en el camino.

Un día para disfrutar

Este evento está pensado para todos. Para disfrutar en familia, con amigos, en pareja o de forma solitaria. No solo implica deporte, sino también cultura.

El Museo Provincial del Vino acogerá el viernes la cata de Denominación de Origen invitada, como viene siendo habitual dentro del programa RRE. Este año contará con la participación de la DO Rueda.

El sábado en la Plaza del Coso de Peñafiel habrá carreras infantiles y música en directo con sesiones del Dj Alex Garvin y el concierto del grupo ´Nunca Jamás` en el escenario al finalizar la entrega de premios que se celebrarán a las 16:00h.