Polémica en Tordesillas por las restricciones musicales en las fiestas y con posibles sanciones: “Hay que regularlo”

El Ayuntamiento de Tordesillas ha publicado un bando municipal en el que regula la instalación de música, DJs y actuaciones en directo tanto en la vía pública como en el interior de los locales de las peñas durante las Fiestas de la Peña 2025.

La medida llega tras los incidentes registrados en noches anteriores, cuando algunos vecinos denunciaron la instalación de equipos de sonido y carros musicales sin autorización, provocando molestias, alteración del descanso y situaciones que requirieron la intervención de la Guardia Civil.

Según el bando, toda actividad musical en el municipio deberá contar con una solicitud previa y autorización expresa del Ayuntamiento, que valorará cada caso en función de su ubicación, impacto y cumplimiento de las condiciones de seguridad y convivencia.

Normas establecidas por el Ayuntamiento

Las principales limitaciones que deberán respetar las peñas y organizadores de actividades musicales son, por ejemplo, la solicitud previa obligatoria al Ayuntamiento para música en directo, DJs o equipos de sonido.

Horarios restringidos: de 13:00 a 24:00 horas, con un máximo de 4 horas diarias por actividad.

Nivel sonoro máximo: 90 decibelios.

Limitación de ubicación: en la vía pública solo se permitirá en espacios amplios y con distancia respecto a las viviendas, evitando cortes de tráfico o riesgos. En el interior de los locales de peñas se permitirá siempre que no se superen los límites de ruido y se cumplan las medidas de seguridad.

Excepción: esta normativa no se aplicará durante el tradicional desfile de faroles del sábado, uno de los actos más emblemáticos de las fiestas.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en la clausura inmediata de las instalaciones y sanciones de hasta 2.400 euros, en virtud de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana.

Reacciones en el municipio

El bando no ha tardado en generar controversia. Numerosos vecinos y peñistas consideran que las restricciones suponen un recorte excesivo al ambiente festivo y una limitación del derecho a disfrutar de las celebraciones.

La indignación ha llevado a la convocatoria de una manifestación esta misma tarde en la Plaza Mayor, bajo el lema: “Prohibido divertirse”.

Desde el consistorio, el alcalde Miguel Ángel Oliveira Rodríguez ha apelado a la responsabilidad y colaboración de peñas, organizadores y vecinos, subrayando la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a la diversión y el derecho al descanso:

“Queremos que las Fiestas de la Peña 2025 se desarrollen en un ambiente festivo, seguro y respetuoso. Este bando es solo para los djs y música en la calle, este pasado fin de semana se han vivido situaciones que no queremos que se repita, creemos que hacer un marco legal es bueno para hacer unas fiestas para todos. No hay horarios, pero queremos regular estas actuaciones para tenerlas controladas. Lamentamos el revuelo que se ha montado”.