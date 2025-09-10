El Hotel-Balneario de Las Salinas reabrirá con grandes novedades: tendrá campo de golf reversible y un gran chef

El Hotel-Balneario Las Salinas en Medina del Campo Balneario de Las Salinas en Medina del Campo

El Hotel y Balneario de Las Salinas, de Medina del Campo es un histórico complejo termal, con aguas mineromedicinales que se encuentra en la actualidad cerrado, desde el año 2022, pero su corazón volverá a latir con una reapertura que se espera con ganas en tierras medinenses.

El balneario comenzó su actividad allá por el año 1891, explotando las propiedades curativas de sus aguas y el edificio fue construido en 1912, con arquitectura de los mismos creadores del Palacio de la Magdalena de Santander.

El hotel ha cerrado varias veces recientemente. El último fue en diciembre del año 2022, aunque en octubre de 2023 acogió a inmigrantes, lo que propició una gran polémica en la localidad vallisoletana.

Ahora, reabrirá sus puertas de la mano de la cadena vallisoletana Punta 25 que ha adquirido el inmueble a las afueras de la Villa de las Ferias.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Agustín Pescador, el director de la compañía anteriormente citada. Un joven empresario que se lanza a una nueva aventura.

Campo de golf, clínica estética y chef Michelin

“Desde Punta 25 hemos adquirido este inmueble. Faltan muchas cosas por definir aún y estamos llevando a cabo trabajos. No sabemos decir una fecha exacta de la reapertura pero no será este año 2025, sino en 2026, habrá que esperar si en primavera, verano u otoño”, asegura Agustín Pescador en declaraciones a este periódico.

El lugar, remodelado, va a contar con un chef estrella Michelin “aunque aún no podemos decir quién es”, asegura nuestro entrevistado, que da más detalles sobre las sorpresas que tendrá el espacio con su reapertura.

“Vamos a contar con una clínica médico-estética y también con un campo de golf reversible”, añade el director de Punta 25, que asegura que “hay gente detrás de este nuevo proyecto muy top”. Algo importante para que un espacio histórico en la provincia de Valladolid vuelva a la vida.

“Es un hotel-balneario de cuatro estrellas superior con servicio de cinco. Su actividad principal es el balneario”, añade nuestro protagonista.

Un gran espacio

El Hotel y Balneario Palacio de las Salinas pasa por ser un edificio singular que contaba con todas las comodidades y con un total de 64 habitaciones a solo 40 minutos de Valladolid en la Villa de las Ferias.

Con más de 5.000 metros cuadrados de instalaciones y 80.000 de jardines dispone de cuatro kilómetros de paseos, rutas entre lagos, cascadas, rincones de sombra, bancos para sentarse y miradores acompañados de una rica vegetación de pinos, encinas, chopos o álamos.

Ya desde el siglo XVII se tenía referencia de que, en el páramo de las Salinas, que es la actual situación del Palacio, sucedía que en épocas de lluvia se embalsaba el agua una vez que el terreno se saturaba y, con el paso de los días, a medida que se evaporaba por acción del sol y el aire aparecía un sedimento blanquecino que no era más que sal, de ahí lo de ‘Las Salinas’.

Por ello, algunas personas acudían a aplicarse estas sales por el cuerpo y a bañarse en las charcas naturales durante la primavera y, también, durante el verano.

Así se extendió la noticia de que allí curaban las enfermedades de la piel y otras dolencias de huesos y articulaciones.

Más sobre su historia

Fue en el año 1891 cuando se inauguraba el espacio dedicado al Balneario. Era un pequeño hotel con una casa de baños que estaba acondicionada con pilas de mármol con el fin de bañar a los enfermos.

Su primer propietario fue Manuel Ortiz de Pinedo. En ese año acudió un médico del Cuerpo Nacional de Baños, que atendió a los enfermos los meses de julio a septiembre.

Por aquellos tiempos ya existían cuatro manantiales de agua minero-medicinal que recibían el nombre de: Santa Elisa, Antia, Manolito y Tenacidad.

En 1893 Manuel Ortiz conseguía la Declaración Oficial de Aguas de Utilidad Pública por Real Orden del 3 de marzo de 1893 para cada uno de los cuatro manantiales y, después, la declaración también por Orden Real de aguas mineromedicinales.

Ya iniciado el siglo XX, se construyó una sociedad mercantil que estaba presidida por el medinense Francisco Belloso, que en 1912 puso en marcha el gran hotel.

Un espacio que cerraba en diciembre de 2022 pero que ahora volverá a reabrir con novedades en una noticia que celebran desde Medina del Campo.