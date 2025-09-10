La Diputación de Valladolid saca a concurso la gestión del Teatro Zorrilla y de su cafetería

La Diputación de Valladolid ha dado un paso decisivo en materia cultural al aprobar en comisión el expediente y los pliegos que regirán el contrato para la gestión de los espacios escénicos del Teatro Zorrilla. El documento será elevado próximamente a la Junta de Gobierno para su aprobación definitiva.

El acuerdo contempla un gasto máximo de 764.356,66 euros, distribuidos entre los años 2026 y 2027, mediante procedimiento abierto.

El objetivo es consolidar el Teatro Zorrilla como un referente cultural en la capital vallisoletana, con una programación diversa que abarque teatro, danza, música, cine y otras actividades.

El contrato, de dos años de duración con opción de prórroga por un tercero, exigirá a la empresa adjudicataria ofrecer al menos 100 funciones anuales, garantizar el mantenimiento de instalaciones y equipos técnicos, gestionar la cafetería y terraza, organizar actividades no escénicas como exposiciones o conferencias, y cumplir la normativa de seguridad y derechos de autor.

La propuesta busca convertir al Zorrilla en un espacio cultural integral, abierto a nuevos creadores y con una estrecha vinculación entre su programación y la vida social del edificio.

Enajenación de parcela

En la misma Comisión Extraordinaria, la Diputación también ha aprobado el inicio del expediente para la enajenación de la parcela 15.2 del Sector 18 del Plan Parcial Villa de Prado, situada en la calle Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y de titularidad provincial.

La operación se llevará a cabo mediante subasta pública con proposición económica en sobre cerrado, en cumplimiento de la normativa vigente que garantiza transparencia y concurrencia.

Los ingresos derivados de esta venta se destinarán a políticas de vivienda, en una apuesta por optimizar los recursos de la institución y mantener procesos claros y abiertos para la ciudadanía.