Valladolid, elegida Ciudad Europea del Deporte 2026: "Responderemos con gran orgullo y responsabilidad"

Valladolid, con Jesús Julio Carnero a la cabeza, ha presentado su candidatura al comité evaluador de ACES Europe para ser Ciudad Europea del Deporte 2026

Valladolid será en 2026 Ciudad Europea del Deporte. Así lo ha designado el comité de evaluación de ACES Europe, asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas que concede anualmente estos galardones.

La entidad ha transmitido mediante un comunicado su "enhorabuena por este prestigioso reconocimiento".

Una distinción que Valladolid ha obtenido, según expresan, al "constituir un loable ejemplo en la promoción del deporte para todos, como medio para mejorar la salud, fomentar la integración social, facilitar la educación y promover el respeto".

Además, subraya que Valladolid también ha demostrado "una política deportiva ejemplar, contando con instalaciones deportivas destacadas, programas bien estructurados y una amplia variedad de actividades".

Asimismo, añade que esperan su "activa participación como ciudad miembro". En este sentido, la ciudad del Pisuerga ha logrado el reconocimiento de Ciudad Europea del Deporte del Año.

Lo que significa que el municipio que obtenga el mayor reconocimiento en 2026 será considerado como "ciudad de referencia deportiva en Europa". La gala de entrega de premios está prevista para finales de 2025 y se celebrará en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica.

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha manifestado el agradecimiento de la entidad a la entidad ante esta distinción. "Valladolid respira deporte por sus cuatro costados. Es una de nuestras señas de identidad", afirma.

Asimismo, Martínez ha asegurado que la ciudad "responderá con gran orgullo y gran responsabilidad a ostentar el título de Ciudad Europea del Deporte en 2026, con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida a través del mismo, fomentando la salud, la inclusión y la cohesión social".

Por otro lado, ha recordado que la 44º Gala Nacional del Deporte y el 61º Congreso Nacional de la Prensa Deportiva, celebrados en la ciudad el pasado mes de marzo, han sido una "pieza clave" para la consecución del reconocimiento.

La concejala ha expresado que Valladolid cuenta con una "ciudadanía activa que llena, con más de 20.000 usuarios diarios, las instalaciones deportivas, con una media de participación de más de 16.500 personas y 1.500 equipos en deporte escolar".

Por otro lado, cabe destacar que Valladolid cuenta con 140 clubes federados que trabajan desde la base hasta la máxima categoría nacional; 53 federaciones deportivas autonómicas y 86 colegios participantes en juegos escolares.