Paga 3,5 euros por un pincho en la feria de Valladolid y explota: "Mejor que hubiesen puesto aceitunas, sería más digno"

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo llenan de gente, desde el pasado viernes 5 de septiembre, las diferentes calles de Valladolid.

Niños, jóvenes y adultos están disfrutando de las múltiples actividades programadas por el Ayuntamiento para el disfrute y diversión de todos los públicos en la que se ha convertido en una de las fechas más esperadas por los vallisoletanos, así como de la Feria de Día y las casetas regionales, consideradas dos de los grandes iconos de las fiestas de la ciudad del Pisuerga.

Sin embargo, estas nunca están exentas de polémicas y este año, como era de esperar, no ha sido una excepción.

En cuanto a la Feria de Día, esta se compone de un total de 84 casetas, 14 más que el año anterior, repartidas en ocho zonas de la ciudad, que desde el pasado viernes y hasta el próximo 14 de septiembre ofrecen a vecinos y visitantes pincho con bebida por un precio de 3,50 euros y en horario de 12:00 a 00:30 horas, y hasta la 01:00 los festivos.

En concreto, este año la polémica ha llegado vía X (antes Twitter) con el pincho de feria del restaurante Groove, cuya caseta se halla en la Acera de Recoletos. Hasta allí se ha acercado este fin de semana una mujer para probar su pincho: el cubanito.

Al parecer, lo hizo con la pretensión de comer algo rico y que le llamase la atención. Sin embargo, se llevó una sorpresa un tanto desagradable que posteriormente quiso compartir en un post publicado en sus redes sociales, donde se quejó abiertamente y un tanto indignada del precio de esta tapa en relación a su cantidad.

"Última vez que caigo en el timo de la Feria de Valladolid" empieza diciendo en una publicación acompañada de una imagen del pincho que consumió. "Esto es el pincho de feria del Groove en la Acera de Recoletos. Cubanito, pan y cinco gramos de carne", añade, criticando así la cantidad de carne y salsa que incluía el pincho en comparación al tamaño del pan. "Mejor que hubiesen puesto unas aceitunas, sería más digno".

Una publicación que enseguida se ha llenado de comentarios de diferentes usuarios que, en su gran mayoría, se han sumado a las críticas de la anterior a la Feria de Día de la ciudad del Pisuerga.

"Es el pelotazo de los hosteleros, pero a costa de dar cosas como estas", "¿Pero todavía pica la gente en el timo de la Feria de Día?", "una estafa en toda regla el 90 % de las casetas" o "la Feria de Día era para innovar, no para que te pongan una rodaja de chorizo a precio de oro", son algunos de los comentarios que se pueden leer en X.

"El mayor timo hostelero de todo el año", ha apuntado una usuaria. "La gente sigue yendo y tirando el dinero, y ya lo de la limpieza y la manipulación de alimentos no hablamos, pidas lo que pidas todo sabe igual, a grasa", ha denunciado otro. A lo que un tercero ha respondido: "Que les den, ya está bien de engañar".

Otros también han criticado el hecho de que haya negocios que ponen un par de pinchos a 3,5 euros "por cumplir con la normativa" y otros tantos a un precio bastante más caro al venderlos como "pincho especial". Un gesto que también ha despertado la indignación de varios clientes.

Si bien, hay quien ha tratado de defender al establecimiento en cuestión e incluso a la Feria de Día, al asegurar: "Es extraño porque en los últimos 20 años te ponían más carne que pan y toda la bebida que quisieras por tres euros". "¿Qué esperas por 3,5 euros bebida incluida?", ha señalado otro.

Sea como fuere, lo cierto es que, pese a las críticas, las casetas gastronómicas de Valladolid, son, además de uno de los clásicos de las fiestas, uno de los planes favoritos de vecinos y visitantes en esta semana del año.

Pues, de lo contrario, estas no estarían repletas de gente de lunes a domingo a cualquier hora del día, ni se convertirían en el principal punto de encuentro de los vallisoletanos durante la semana de feria.