Aída Nízar vuelve a Valladolid, disfruta de las fiestas y vive un especial reencuentro familiar: "Parece mentira"

Hacía tiempo que no se dejaba ver por Valladolid, su ciudad natal, pero ha regresado y en un momento muy especial.

Actualmente Aída Nízar reside en Málaga. Sin embargo, en los últimos días la vallisoletana ha hecho las maletas y se ha trasladado a la ciudad del Pisuerga para disfrutar de divertidos planes de los que ha presumido en sus redes sociales.

La 'ex gran hermana' ha aprovechado su estancia en la capital vallisoletana para asistir a algunas de las actividades y eventos organizados en la ciudad con motivo de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

En su perfil de Instagram, ha publicado un vídeo junto a su madre, Mari Ángeles Delgado, y su "maravillosa" cuñada en una abarrotada Plaza Mayor, bailando y dándolo todo al ritmo de la música de un dj. "Con las mejores", confiesa.

Un instante en el que las tres se han dejado ver disfrutando de la noche, bailando para la cámara que las grababa y "adorando nuestra vida". Además, en dicho vídeo Nízar compara la velada con la fiesta de Ibiza e incluso confiesa su sorpresa por la cantidad de gente que había en el centro de su ciudad a esas horas de la noche. "Mira cómo está Valladolid, parece mentira", apunta.

Si bien, su paso por su tierra natal no ha quedado ahí, pues Aída también ha tenido ocasión de pasearse por el corazón de Valladolid junto a su familia e incluso de vivir un emotivo reencuentro familiar con su hermano Iván y su sobrino, que no ha dudado en compartir con sus más de 200.000 seguidores en Instagram.

"El ángel en la tierra, mi fascinante hermano Iván y nuestra entusiasta madre. Adoro a mi familia", ha escrito en un post publicado en la citada red social junto a varias imágenes de ella, su hermano y su madre posando para la cámara a las puertas del restaurante Originario.

Unas instantáneas con las que los tres han probado la estupenda relación que mantienen, pese a la distancia que los separa, así como que juntos forman una familia muy unida.

Por el momento, no han trascendido más detalles del regreso de Aída Nízar a Valladolid y también se desconoce cuántos días pasará en la ciudad, así como si a día de hoy continúa en ella. Pese a ello, no cabe duda de que estos días la pucelana ha disfrutado y mucho de su tierra natal.

Un lugar que la vio nacer y crecer, y en el que, aunque lo abandonó relativamente joven, aún conserva recuerdos memorables y grandes amigos, además de a parte de su propia familia.

Actualmente, la considerada una de las vallisoletanas más famosas y también polémicas, lleva una vida tranquila alejada por completo de la televisión. Hace tiempo que decidió desaparecer de este medio para iniciar una nueva etapa personal y profesional ahora aparentemente centrada en el mundo de los negocios de interiorismo y reformas, además de en las redes sociales, donde continúa siendo muy activa.

Si bien, la 'ex gran hermana' sigue protagonizando alguna que otra polémica. Una de las últimas, cuando el pasado mes de octubre confesó que ella también fue "acosada" por Íñigo Errejón tras conocer la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá.

"Recuerdo claramente ese encuentro con este político de reconocidísimo prestigio, cuyo aspecto era desagradable a la vista y cuya insistencia en pedirme mi número de teléfono me incomodó profundamente. Cuando se despidió, me tocó el culo en un acto público y me rozó desagradablemente. Todos los sabían, pero nadie hizo nada", llegó a confesar.

En definitiva, una vida que poco o nada tiene que ver con la que llevaba durante su etapa televisiva en cuanto a fama y repercusión y que, tal y como ella misma confiesa con frecuencia, "adoro" a más no poder.