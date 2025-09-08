El colegio de Valladolid en el que estudio Patricia Conde: con más de 70 años de historia, concertado y católico

El colegio Sagrado Corazón La Anunciata de Valladolid junto a una imagen de archivo de Patricia Conde

Ya es oficial. Entre este lunes, 8 de septiembre, y el martes, miles de alumnos de Castilla y León van a protagonizar la tan costosa vuelta al cole. Los colegios e institutos de la Comunidad vuelven a abrir sus puertas para comenzar un nuevo curso escolar.

La región y, en concreto, la provincia de Valladolid alberga multitud de centros de enseñanza. Si bien, en la ciudad del Pisuerga hay uno que puede presumir de haber formado a una de las actrices, humoristas y presentadoras más famosas del país: Patricia Conde.

Conde nació y creció en Valladolid. En la ciudad vivió hasta los 19 años, cuando se mudó a Madrid tras surgirle una oportunidad laboral en el programa El Informal de Telecinco y con la que pudo cumplir su gran sueño profesional: ser actriz y presentar programas de humor.

Pese a que se marchó muy joven, la vallisoletana aún sigue teniendo muchos y gratos recuerdos de aquella época. Sus noches de fiesta con amigas en El Cuadro, los aperitivos de los que disfrutaba con sus padres en La Pérgola del Campo Grande, sus tardes de partido en el José Zorrilla y también todo lo vivido en su colegio.

Tal y como confesó la vallisoletana en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, ella estudió en el Sagrado Corazón La Anunciata, un centro que le pillaba muy cerca de su casa, que se encontraba enfrente de El Corte Inglés del Paseo Zorrilla, en el barrio Cuatro de Marzo. "Iba andando al colegio y todas mis amigas vivían a menos de cinco minutos de mi casa, así que siempre hacíamos planes por ahí", reveló.

Pero, ¿cómo es este colegio? Con más de 70 años de historia, concertado y católico, y ubicado en el Paseo Zorrilla, en el barrio de La Farola, el colegio Sagrado Corazón La Anunciata, de la Fundación Educativa Francisco Coll, también conocido como Anunciata, es un centro perteneciente a la Congregación de las Dominicas de la Anunciata.

Se fundó en 1956 y desde 1970 es un centro concertado en el que se imparten los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria.

Además, la oferta educativa incluye actividades extraescolares, multilingüismo, servicio de comedor, madrugadores y continuadores, departamento de orientación y seguro escolar, entre otros.

Con el paso de los años, el colegio se ha ido adaptando a su entorno a través de pequeñas modificaciones estéticas. Desde la antigua huerta, que hoy funciona como campos de deporte para los alumnos; hasta la zona de talleres en la que actualmente se encuentran las aulas de infantil.

Una clase del colegio La Anunciata en Valladolid

Más allá de las clases y los espacios deportivos, entre las instalaciones del centro también destacan el salón de actos y teatro, la sala de psicomotricidad, la de informática, la cocina y la biblioteca.

Tal y como recoge su página web, su acción educativa se centra en "el desarrollo integral de la persona a través de la educación, una preparación académica que responda a las necesidades actuales mediante el desarrollo de las capacidades del alumno, y la educación desde una comunidad en la que todos los integrantes asumen el compromiso de mantenerla viva y en renovación permanente".

Además, intenta "profundizar en la búsqueda de la verdad y su adhesión a través del estudio y la oración, lograr el respeto a la dignidad de la persona y el cultivo de sus valores, e inculcar a los alumnos la vivencia de la fraternidad en un ambiente de diálogo, participación y solidaridad". Todo ello, desde "la sencillez, apertura, actitud positiva, compasión, misericordia y cercanía a todos, y en especial a los más necesitados".

En cuanto a su línea pedagógica, cabe destacar que el colegio entiende al alumno como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, el trabajo del personal del mismo se basa en ayudarle a descubrir y desarrollar sus capacidades, potenciar su autoestima, y promover una disposición favorable para su formación permanente.

También en desarrollar la capacidad de análisis crítico y el ejercicio de la libertad, formarle para que haga un buen uso del tiempo de ocio, y fomentar en él la capacidad de cooperación y trabajo en equipo, entre otras muchas cuestiones.

Esto, a través de una enseñanza religiosa, de acuerdo con las orientaciones de la Iglesia Católica y desde un ámbito de respeto y libertad a otras religiones, creencias y culturas.

En definitiva, un colegio de gran prestigio en cuyas aulas ha crecido la gran Patricia Conde.