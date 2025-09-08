Carnero pide a la patrona de Valladolid "paz en el mundo" y acabar con la "lacra" de la soledad no deseada

Carnero en los actos previos a la procesión por la Virgen de San Lorenzo Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha pedido hoy a la patrona de la ciudad, la Virgen de San Lorenzo, en su día, por la “paz en el mundo” ante la existencia de muchos conflictos bélicos en el planeta.

También por los mayores y contra la “lacra” de la soledad no deseada y se ha acordado también de las generaciones jóvenes, su deseo es que “cuenten con oportunidades para poder desarrollar su proyecto de vida en Valladolid”, ha asegurado.

Todo, antes de la procesión de la Virgen de San Lorenzo, que ha partido de la iglesia que lleva su nombre bajo los sones del himno de España.

Carnero ha lamentado la existencia de “demasiadas situaciones de violencia y situaciones injustas”, un contexto internacional que implica, necesariamente, tener presente a todos aquellos afectados, con especial atención a los más pequeños, dijo.

En segundo lugar, el regidor trasladó su petición por “nuestros mayores” e instó a que “nunca se sientan solos”, dado que esa “enfermedad” de la soledad no deseada “obliga a todos a estar en guardia”, informa Ical.

Por otro lado, el primer edil pidió, igualmente, a la patrona por las nuevas generaciones y por “todos esos chicos y chicas talentosos, para que puedan tener las oportunidades necesarias para así desarrollar, si lo desean, su proyecto de vida en Valladolid, porque, sin lugar a dudas, es la mejor ciudad del mundo que existe”, apostilló Carnero.

Balance del primer fin de semana de fiestas

El alcalde aseguró que el primer fin de semana de fiestas se cierra con un balance “muy positivo”, ya que el tiempo está acompañando y la meteorología, según detalló, es el “contenedor de todo lo que a continuación se produce”. “Por tanto, tenemos un buen marco, que es el tiempo, la climatología”, refrendó.

Además, afirmó que los vecinos y los visitantes que se acercan a la ciudad “están disfrutando”, tienen “felicidad” y lo están pasando “muy bien”, donde impera el “suficiente respeto”. “Estamos en la buena senda”, concluyó, en declaraciones recogidas por Ical.