Detenido un joven en Valladolid tras agredir brutalmente y amenazar de muerte al hombre que le acogió en su casa

La Policía Nacional detuvo a primera hora del pasado 5 de septiembre en Valladolid a un hombre por presuntos delitos de lesiones graves y amenazas.

El inicio del caso se remonta a una denuncia interpuesta por un ciudadano en la Comisaría Provincial de Valladolid por un grave episodio de violencia ocurrido en su domicilio el pasado jueves 28 de agosto en el que, según relató, fue agredido brutalmente por un joven de 22 años al que había acogido por razones humanitarias.

Según informa la Policía Nacional, el denunciante conocía al presunto agresor desde que este era un niño, siendo hace cuatro meses cuando accedió a ofrecerle alojamiento temporal junto a su pareja ante la complicada situación que ambos atravesaban.

Sin embargo, al parecer, la convivencia se volvió insostenible por el comportamiento "agresivo, negligente y violento" del joven que, según la víctima, no colaboraba en las tareas del hogar y reaccionaba con violencia ante cualquier reproche.

Así, tal y como han informado fuentes policiales, en la noche del 28 de agosto, sobre las 23:00 horas, el detenido accedió al domicilio tras llamar al timbre como siempre hacía desde que perdió la llave del portal.

En ese momento, el denunciante le instó a recoger una copia nueva, a lo que el presunto agresor reaccionó con mucha agresividad llegando a causar destrozos en la vivienda y amenazar al propietario para después irrumpir en su habitación y golpearle el rostro en repetidas ocasiones.

Tras ello, se marchó y pasados unos minutos regresó con dos cuchillos que colocó sobre su cuello mientras lo empujaba contra la cama, iniciando así un forcejeo mientras este le gritaba amenazas de muerte.

En un momento dado, la víctima logró salir del domicilio tras convencer al detenido de que estaba gravemente herido con una profunda herida sangrante en la muñeca izquierda. Un instante que aprovechó para dirigirse al centro de salud de La Pilarica, donde fue derivado al Hospital Clínico Universitario y posteriormente ingresado en el Hospital Río Hortega para ser intervenido quirúrgicamente por lesiones maxilofaciales.

Nada más recibir la denuncia el pasado 4 de septiembre, la Policía Nacional inició las gestiones pertinentes para la identificación y localización del joven en cuestión, que fue detenido a primera hora de la mañana del día siguiente. Tras ello, pasó a disposición judicial y fue puesto en libertad.