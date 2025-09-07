Un estreno de caseta en la Feria de Día con sabor italiano: “Esperamos reventar de gente”

José Antonio Pérez, de Five Napoli, posa delante de su caseta de la Feria de Día Cedida

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo ya están a la vuelta de la esquina. La Plaza Mayor huele a conciertos y sus calles a la Feria de Día, sin duda, uno de los mayores reclamos de estos días.

El centro de Valladolid se convierte en un paseo gastronómico donde vecinos y turistas pueden disfrutar de tapas, raciones y bebidas en las tradicionales casetas instaladas en plazas y calles.

Son muchas las zonas que cuentan con casetas durante estos 10 días festivos y donde se puede hacer una parada para llenar la barriga. Cada año los hosteleros se animan a participar en ella y cuentan con un mayor número.

Este año, entre las novedades destaca la primera participación de Five Napoli Pizza, la joven pizzería que, en tan solo dos años y medio, se ha hecho un hueco en la oferta gastronómica de la ciudad.

“Otros años no habíamos puesto caseta y este año hemos decidido dar el paso. Estamos ilusionados, contentos y trabajando mucho ya”, explica José Antonio Pérez, al frente del proyecto.

Un pedacito de Nápoles en la Feria

La propuesta de Five Napoli Pizza para esta primera aventura ferial pasa por acercar un poco más la esencia de la cocina italiana a las fiestas vallisoletanas.

En su caseta, situada en el Altar de San Benito, los visitantes podrán probar los panini napolitanos, con cinco variedades elaboradas con productos típicos de Italia: mortadela, ricotta y otros ingredientes que prometen sorprender.

Además, habrá raciones pensadas para compartir, como patatas fritas o provolone al horno, y un atractivo añadido, cada día se preparará una pasta italiana diferente. Sin duda, una oferta variada y fiel al espíritu napolitano. Para terminar, no podía faltar un clásico de postre: el tiramisú casero.

Por supuesto, todo ello acompañado de las bebidas habituales de feria, desde refrescos hasta el popular lorencito, inseparable de estas fiestas.

José Antonio se muestra optimista de cara a estos días: “Esperamos mucha afluencia, va a hacer buen tiempo, la gente tiene ganas de fiesta y esperamos reventar de gente”.

Reconoce que la ubicación de la caseta está en una zona que es buena y confía en que la novedad de su propuesta atraerá a muchos curiosos.

Con humor y confianza, remata: “Somos los mejores italianos del mundo y fuera”.

Hay que recordar que la Feria de Día nació tras una visita del Ayuntamiento de Valladoid en la época de León de la Riva con la idea de acercar la gastronomía a la calle y ya se ha consolidado como uno de los pilares de las fiestas patronales.

Del 5 al 14 de septiembre, coincidiendo con las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, vecinos y visitantes podrán recorrer un auténtico mapa del tapeo urbano con 86 casetas repartidas en 8 zonas.

Son catorce más que en la edición anterior, y entre ellas se cuelan 20 nuevas incorporaciones que prometen sorprender al paladar.

Además, este año se recupera uno de los rincones más queridos por los vallisoletanos: la Plaza de Santa Cruz volverá a formar parte del recorrido.

Casetas con nueva cara

Una de las grandes novedades será el nuevo diseño común de todas las casetas. Unificarán su imagen exterior con un skyline de Valladolid sobre fondo Pantone 221, un guiño estético que hará más reconocible y atractiva la feria a golpe de vista.

Cada caseta contará con mostradores adaptados para personas con movilidad reducida, y todas deberán usar vajilla y cubertería reutilizable.

Aquí puedes consultar todas las casetas y por zonas.

La Feria de Día abrirá el viernes 5 a partir de las 21.00 horas y se mantendrá en marcha hasta la madrugada del domingo 15, cuando se apaguen los últimos fuegos festivos.

El precio de las tapas se mantiene en los 3,50 euros, como el año pasado.

Las casetas no solo ofrecen tapas y bebidas, sino también un ambiente de convivencia y disfrute que complementa la programación cultural y musical de la ciudad.