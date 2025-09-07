Detenido dos veces en menos de 48 horas por robar en un supermercado y una furgoneta en Valladolid

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un hombre por dos presuntos robos en menos de 48 horas, cometidos los días 2 y 3 de septiembre en la ciudad.

Primeramente, varios agentes fueron comisionados el pasado 2 de septiembre para acudir a un supermercado del barrio de Las Delicias, donde el vigilante tenía retenido a un hombre por un presunto robo.

Según el testimonio del vigilante, este vio cómo el hombre ocultó siete tabletas de chocolate bajo su chaqueta e intentó abandonar el establecimiento por la salida sin compra sin abonar los productos.

Por este motivo, el vigilante lo interceptó, logrando recuperar los artículos sin que el sujeto mostrara resistencia.

Dado que el presunto autor de los hechos se encontraba indocumentado, los agentes procedieron a su detención por un delito leve de hurto. Si bien, tras pasar a disposición judicial, fue puesto en libertad.

Ya al día siguiente, la Policía Nacional recibió una denuncia por el robo en el interior de una furgoneta estacionada en la calle Pelícano entre las 14:00 y las 17:30 horas del 30 de agosto. Y es que, según informan fuentes policiales, el vehículo presentaba daños en la manilla y en el cristal lateral.

Con todo ello, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto autor, que resultó ser el mismo hombre al que habían detenido unas horas antes por el presunto robo en el supermercado.

Por ello, formularon una requisitoria policial de busca y captura, siendo en la tarde del 4 de septiembre cuando este fue localizado y detenido en la calle Alonso Pesquera. Tras pasar a disposición judicial, ha vuelto a quedar en libertad.