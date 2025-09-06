Valladolid busca el Récord Guinness más dulce del mundo con una tarta de casi 1.000 kilos: "Para chuparse los dedos"

Imagen un Récord Guinness anterior y del postre de San Lorenzo Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León por la Coordinadora de Peñas y la Asociación de Confiteros.

“Las peñas de Valladolid estábamos comenzando en la ciudad. Íbamos poco a poco y para llamar la atención, en una reunión, comentamos la idea de hacer un evento multitudinario. Poco a poco fuimos desarrollando la idea de hacer un Récord Guinness y así comenzó todo”, asegura Juan Antonio Bermejo Martín.

El presidente de la Coordinadora de Peñas de Valladolid, de 52 años y que suma un total de 10 en el cargo, aunque lleva desde la fundación de la Coordinadora de Peñas haciendo un trabajo encomiable, nos cuenta que todo comenzó hace 20 años, en el 2005.

“Ese año logramos el récord de la mayor batalla de globos de agua. Al año siguiente ya comenzamos a hacerlo en la Acera de Recoletos con una gran participación”, asegura nuestro entrevistado.

25 años después, Valladolid va a buscar conseguir batir el Récord Guinness haciendo la línea de tartas más largas del mundo con protagonismo, como no puede ser de otra forma, para la tarta de la tierra, la de la Virgen de San Lorenzo.

La cita es este domingo, 7 de septiembre, en la Acera de Recoletos y a las 21:00 horas de esa noche. Después, todos los asistentes podrán probar este suculento manjar en un evento organizado por la Coordinadora de Peñas y en el que colabora, además, de la Asociación de Confiteros de Valladolid. Desde las 19:00 habrá actividad en el lugar.

14 récords y ocho aún vigentes

“A lo largo de todos estos años hemos logrado batir un total de 14 récords Guinness oficiales de los cuales ocho están vigentes y no han sido batidos aún”, nos cuenta Juan Antonio Bermejo Martín.

El presidente de la Coordinadora de Peñas asegura que, de todos ellos, siempre recuerda con “un cariño especial” el del año 2010. Fue entonces cuando estuvo el fallecido Manolo el del Bombo desde la Plaza Colón a la Plaza Zorrilla, rodeado de niños, tocando toda la tarde.

Uno de los Récord Guinness de las fiestas de Valladolid Fotografía: Coordinadora de Peñas cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Además, fue también impresionante el Récord Guinness con el mayor número de personas ondeando la bandera de España al mismo compás con un total de 32.362 personas. Fue increíble”, añade el presidente de la Coordinadora de Peñas.

Cada mes de octubre, la agrupación se reúne con el fin de “valorar lo que se ha hecho bien y mal” y para “tomar nota” con el fin de superarse con respecto al año anterior. En esta ocasión se ha apostado por un récord muy dulce.

La línea de tartas más larga del mundo

“Ese sábado, 7 de septiembre, vamos a poner las tartas de la Virgen de San Lorenzo, una detrás de otra en mesas para hacer una gran forma de E tumbada que va a medir 360 metros”, nos explica nuestro entrevistado.

Para realizar esta gran línea de tartas se van a usar un total de 300 litros de leche, 120 kilos de azúcar, un total de 2.400 huevos, 90 kilos de naranja, 38 de chocolate y los mismos de hojaldre, además de 75 planchas de bizcocho y 340 kilos de nata. “En total pesa 980 kilos. Para chuparse los dedos. Es tarta de la tierra, la de La Virgen de San Lorenzo”, añade nuestro entrevistado.

Imagen de la tarta de la Virgen de San Lorenzo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL por la Asociación de Confiteros de Valladolid

Nuestro protagonista explica que “va a ser un récord muy complicado y laborioso este año” y “un poco distinto” ya que “será poco participativo para los vallisoletanos” ya que “la línea de tartas estará realizada por la Asociación de Confiteros y las peñas de la ciudad”.

“A los ciudadanos les vamos a premiar, en este 25 aniversario de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, ya que siempre nos han ayudado en todos estos años, degustando las deliciosas tartas”, asegura Juan Antonio Bermejo.

También se va a dar el pañuelo del 25 aniversario de las fiestas y esa porción de tarta a las primeras 4.500 personas que lleguen al lugar.

Un evento que no sería posible sin la estimable colaboración de la Asociación de Confiteros de Valladolid. Rafael Mesonero, su presidente, asegura que “serán un total de 15 los obradores que realicen las 4.500 porciones”. Contarán con la colaboración de diferentes marcas para batir el récord.

“Todo indica que conseguiremos batir un nuevo récord, pero nunca se sabe hasta el último momento”, asegura el presidente de la Coordinadora de Peñas.

Un evento clave dentro de las fiestas de Valladolid

La celebración del Récord Guinness durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo se ha convertido en una cita clave y esperada por todos. Se convierte en un evento festivo que llena el centro de la ciudad.

“Nos gusta hacer un récord haciendo un guiño muy significativo de algo que haya podido suceder a lo largo de todo el año para llevar a Valladolid a lo más alto, tanto cultural, como gastronómicamente. Un evento que sea para todas las edades y que se lleven un recuerdo del evento”, añade Juan Antonio Bermejo.

Gusta y tiene mucha repercusión, tanto a nivel local como a nivel nacional. Ya están, desde la Coordinadora de Peñas, pensando en el Récord Guinness de 2026, pero, de momento, toca centrarse en este del domingo.

Unas fiestas atractivas

“Mi deseo pasa porque las fiestas de Valladolid se desarrollen lo mejor posible. Es importante para la ciudad celebrar unas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo que reúnan a gente en el lugar. También para que todo el mundo se lo pase bien”, apunta el presidente de la Coordinadora de Peñas.

Para él, como indica en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León, es un “orgullo enorme” ser la cabeza visible de la organización y “la confianza” que se ha depositado en él.

Juan Antonio Bermejo, presidente de la Coordinadora de Peñas de Valladolid Fotografía cedida a por la Coordinadora de Peñas a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Es una satisfacción muy grande que lleguen las fiestas de tu ciudad y poder encontrarte con tantos amigos, aunque detrás haya muchísimo trabajo durante todo el año. La verdad es que en estos diez años hemos crecido muchísimo, y no ha sido solo por mí, sino gracias al gran trabajo durante todo el año de todo el equipo”, finaliza.

Valladolid buscará el domingo, por tanto, batir este nuevo Récord Guinness y seguir haciendo historia.