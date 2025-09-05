La obra de rehabilitación de la Catedral de Valladolid durará tres años y empezará en octubre

El Arzobispado de Valladolid ha adjudicado a la empresa TRYCSA la ejecución de las obras del Proyecto para la restauración y revitalización del Conjunto Catedralicio de Valladolid.

La decisión se ha tomado tras evaluar las cuatro ofertas presentadas, teniendo en cuenta la experiencia en Bienes de Interés Cultural y proyectos de más de un millón de euros.

En un comunicado explican que TRYCSA ha obtenido la máxima puntuación por su trayectoria y por la cualificación de los profesionales propuestos como jefe y encargado de obra. También se ha valorado los sistemas de protección que instalará para salvaguardar el conjunto catedralicio durante los trabajos.

El Gobierno de España ha concedido una ayuda de 2,3 millones de euros a través del Programa 2% Cultural para cofinanciar el proyecto. La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Valladolid, con quienes el Arzobispado firmó en mayo un protocolo de actuación.

Las obras comenzarán previsiblemente en octubre y se prolongarán hasta 2027. El templo seguirá abierto al culto, manteniendo los horarios habituales de misa: de lunes a sábado a las 18:00 horas, y domingos y festivos a las 10:45, 13:30 y 18:00 horas.

Desde mayo, cuando cerró provisionalmente el Museo Diocesano y Catedralicio, se han trasladado obras a otras dependencias para proteger el patrimonio artístico.

También se han reparado las cubiertas de la nave del Evangelio para evitar filtraciones, con un coste aproximado de 350.000 euros, cofinanciadas por la Junta de Castilla y León.

El proyecto, con un presupuesto de 6,4 millones de euros, contempla cuatro grandes actuaciones. La modernización del Museo Diocesano incluirá un nuevo diseño expositivo, salas renovadas y recursos tecnológicos para un discurso museográfico actualizado. La entrada se reubicará en el Patio de los Cipreses, que será urbanizado y abierto al público.

Otra actuación permitirá adecuar la Puerta de Santa María para facilitar el tránsito de procesiones y celebraciones religiosas. Se instalarán dos lucernarios laterales para contemplar capiteles y la cornisa del crucero desde el interior de la Catedral.

Finalmente, se creará la Biblioteca Histórica de la Archidiócesis de Valladolid, con más de 800 metros cuadrados destinados a almacenaje, consulta y trabajo científico.

La Biblioteca estará ubicada sobre la Nave del Evangelio y el lateral Oeste de la antigua Colegiata, con acceso exterior mediante escaleras y ascensor, integrados de manera neutra en la fachada.

Desde el Arzobispado aseguran que este proyecto "permitirá poner en valor la Catedral y su entorno, reforzando su atractivo como epicentro espiritual, turístico y cultural de Valladolid y de Castilla y León".