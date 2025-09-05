Blanca Jiménez, lista para las fiestas de Valladolid: "Con poder y presupuesto ilimitados traería a Led Zeppelin a la Plaza Mayor"

Blanca Jiménez Cuadrillero (Valladolid, 37 años) no para, pero llega puntual a su cita con EL ESPAÑOL de Castilla y León a escasas horas de que arranquen las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid 2025, y nos abre las puertas de su despacho.

Con ella hablamos de todo. De un programa que incluye miles de actividades y del que está “sumamente orgullosa” por todo el trabajo que hay detrás del mismo, por parte de ella y de su equipo.

Conciertos, Récord Guinness, polémicas por las casetas o el cartel de las fiestas… de todo ello y de mucho más hablamos en esta entrevista con la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid.

P.- ¿Ya está todo preparado para las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo?

R.- Absolutamente. Estamos con todo listo para que el pregón dé paso a unos días memorables en Valladolid.

P.- La labor que hay detrás de la organización de unas fiestas como las de Valladolid es dura. ¿Qué es lo más complicado?

R.- Lo más difícil es encajar las piezas. Hablamos de muchas actividades. De diez días en las que intervienen todos los servicios municipales y muchos colectivos y asociaciones de la ciudad que son parte imprescindible de las fiestas. Sin ellos no podríamos completar muchas de las actividades que están en el programa. Un ejemplo es la Coordinadora de Peñas o la Asociación de Folclore. También, cualquiera de las entidades relacionadas con la discapacidad que nos están apoyando para hacer que las de Valladolid sean las fiestas más accesibles de España.

P.- El trabajo de muchos.

R.- Al final es el trabajo de mucha gente. La responsabilidad de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad pasa por coordinar todo para que el programa sea encajable y que incorpore actividades y novedades que sean atractivas para todos los públicos.

P.- ¿Puede vivir una concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo?

R.- Sí, pero con una doble condición. Cuando una persona tiene esta responsabilidad sale a la calle con otra mirada. Soy vallisoletana, siempre me han gustado mis fiestas, pero ahora me fijo en otros detalles. Antes iba a un concierto a disfrutar. Ahora voy y veo el horario, la afluencia, chequeo las instalaciones, compruebo que las entradas y salidas estén correctas y demás. Sin querer, me fijo más en los detalles porque la responsabilidad, y el equipo que tengo a mi lado, me han enseñado a mirar las fiestas de otra manera. En definitiva, ahora disfruto trabajando.

La concejala Blanca Jiménez atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León en su despacho

P.- Al final, con su cargo actual, le toca estar pendiente de que todo salga bien.

R.- He aprendido también a disfrutar las fiestas desde otro punto de vista. Ya no solo el salir con los amigos o la familia. Ahora me encuentro con la gente de los colectivos o de las asociaciones integradas por personas que a lo largo del año vienen al Ayuntamiento a reuniones. Son hombres y mujeres a los que tengo un aprecio personal y una estima. Un ejemplo es José Luis Bellido, con el que mantengo una relación muy personal y cariñosa. Yo disfruto con esta gente. Subo a las casetas y me lanzan miradas amigas. Durante todo el año intentas echarles una mano en todo lo que hacen. Es gente con la que trabajas mirando ya a una relación personal. La política municipal tiene muchas cosas complejas, pero también su parte positiva como es esa cercanía que te hace ampliar esa red, diría, casi de amigos. Disfruto con ellos.

P.- ¿Es de eso de lo que más disfruta la concejala en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo?

R.- De lo que más disfruto es de ver a los demás disfrutando. Es una gran sensación de satisfacción ver que lo que se ha planificado funciona y que la gente lo está pasando bien. Salir a la calle y ver que hay miles de personas moviéndose sin problemas es algo que quiero agradecer.

P.- ¿Hay respeto en las fiestas de Valladolid?

R.- Las fiestas de Valladolid siempre son, por norma general y salvo alguna excepción, muy respetuosas. Notar ese buen rollo en la calle y saber que tú y la gente con la que trabajas hemos tenido algo que ver en ello es un orgullo que no soy capaz de describir. Eso y ver a los niños disfrutar. La mirada de un pequeño es la mejor manera de entender porque las fiestas en una ciudad son tan importantes. Y es que creces con ellas. Este año cumplimos 25 años y pienso que hay niños que cumplirán 18 y bajarán a Las Moreras. Otros que llevan disfrutando de este modelo de fiestas desde que nacieron. Esa sensación de continuidad es algo que me gusta y me enorgullece mucho.

P.- Ya no solo los de 18 años, a los más pequeños les puede quedar en la memoria cualquier recuerdo de unas fiestas para toda la vida.

R.- Se les puede quedar grabado como me ocurrió a mí con los gigantes y cabezudos, cuando los vi por primera vez. Es una experiencia única para un niño cuando se cruza con ellos o con la Tía Melitona. Son imágenes que te acompañan y que, cuando eres mayor, te generan una ilusión especial.

P.- Entrando en harina y hablando del programa, ¿Está satisfecha con los conciertos de la Plaza Mayor?

R.- Muchísimo. Tenemos varias prioridades en la Plaza Mayor. Por un lado, el ser capaces de traer conciertos para todos los gustos. Esto no es sencillo. Hay muchos estilos y artistas en el mercado. Soy consciente de que, al menos, todos van a encontrar un día para venir a la Plaza Mayor a disfrutar de un concierto. Tenemos, este año, una Plaza Mayor muy ecléctica, con muchos estilos. Tenemos la premisa de buscar estilos muy diferentes para que todo el mundo disfrute. Estoy satisfecha también porque no es fácil encajar conciertos de esta magnitud, tanto nacional como internacional, con un presupuesto tasado y teniendo en cuenta el tema de la dificultad en lo que a las contrataciones se refiere.

P.- ¿Cada vez está más complicado este tema de las contrataciones?

R.- Cada vez es más complicado contratar a determinados artistas porque los cachés suben. También hay que tener en cuenta el montaje de los espectáculos de los artistas que requiere una serie de complejidades técnicas que cuestan dinero. Todo, dentro de un presupuesto que apenas crece. No es fácil. Por eso digo que pienso que hemos hecho un trabajo muy bueno desde el área. Llevamos muchos meses negociando e intentando encajar fechas. También hay que destacar que un gran número de artistas de los que están ahora en el candelero no hacen actuaciones en abierto. Mezclando todo esto, estoy muy satisfecha con esta Plaza Mayor y ya estamos trabajando en la del año que viene.

P.- ¿Todos los artistas que van a actuar eran la primera opción o se ha caído alguno?

R.- No te voy a decir que se ha caído ninguno porque siempre barajamos varias opciones para cada día. Viendo la capacidad que tenemos, vamos descartando. Ninguno de los que hemos tenido contratado, cerca, o reservado, se ha caído. En ese sentido, estoy muy contenta porque todo el mundo quiere venir a Valladolid y eso es bueno.

P.- ¿Si dispusiera de presupuesto ilimitado a quién traería?

R.- Es importante decir que el dinero público es de todos. No, como dijo una ministra que aseguró que no era de nadie. Hay que ser equilibrado. En un presupuesto de unos 2,3 millones de euros que es lo que van a costar aproximadamente estas fiestas, el 50% se va para los conciertos de la Plaza Mayor. Esto es algo asumido. Todo el mundo entiende que si queremos diez conciertos de cierta categoría hay que invertir. Somos equilibrados, y esa es una premisa de nuestro alcalde. Debemos de saber también dónde está el límite. La Plaza Mayor tiene el aforo que tiene. La imagen nacional e internacional de la ciudad la trabajamos durante todo el año, no te la da un concierto. No vamos a destinar demasiado a una actividad cuando hay cientos para mayores y pequeños en los barrios que también merecen inversión. El equilibrio está en saber que hay buenas oportunidades en el mercado pero que deben de tener un límite presupuestario para dar a las fiestas lo que se merecen y no solo en un espacio, sino en todos.

P.- ¿Y el artista?

R.- Con poder y presupuesto ilimitados traería a Led Zeppelin a la Plaza Mayor de Valladolid. Los volvería a juntar. Pero hay que cosas que quedan más al albur de la ilusión que de las posibilidades. Ahora que están con el 50 aniversario del lanzamiento de su disco, ‘Physical Graffiti’, sería un buen momento.

P.- ¿Qué conciertos ha elegido este año el alcalde Jesús Julio Carnero?

R.- El alcalde, que tiene un gusto musical exquisito con muchos gustos y conocimiento sobre ellos, revisa todos los conciertos que cerramos. Esto de traer conciertos porque le gusta al alcalde o a la concejala, antes sería así pero ahora no. Nosotros pensamos en la gente. Él está muy satisfecho al tener gustos muy eclécticos. No elige una cosa en concreto. De las opciones que tenemos sobre la mesa, él da su punto de vista sobre aquello que puede ser mejor para nuestro cartel. Sé que está especialmente contento por el concierto de James Blunt. Es un artista al que tiene un aprecio musical y que le hace ilusión tener en la Plaza Mayor. También contar con Rosario y la familia Camarón. Ese encuentro de dos familias dedicadas al flamenco que se ve en Valladolid promete. También está contento con Barón Rojo porque es muy rockero. Esos tres serían los más especiales para él.

P.- El pregón promete y será puramente femenino. Tercer año de fiestas con ustedes en el Gobierno y tercer año con protagonismo para las mujeres.

R.- Esto es cien por cien de Jesús Julio Carnero. Para él es muy importante poner en valor el talento vallisoletano. También la juventud. En este caso, al papel que tiene la mujer en estos dos aspectos. Por ello es tan significativo que hayan sido tres pregones con mujeres relacionadas con el deporte. Es algo que tiene en la cabeza y es una forma de hacer marca ciudad también. El hecho de contar con ese talento joven y con estas mujeres tan poderosas que están demostrando tanto en el mundo del deporte. Está todo en la cabeza del alcalde. Nos lo contó y, cuando nos enteramos, la primera sensación fue la de pensar que eran mujeres, deportistas y jóvenes, otra vez. Él está muy contento y orgulloso por lo que han conseguido los dos equipos y nosotros también. Mientras todo gire en torno a promocionar y poner en valor este talento para asociarlo a la imagen de la ciudad, encantados.

Blanca Jiménez frente al Ayuntamiento de Valladolid en su entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- En la Feria de Día se han introducido mejoras, en lo que tiene que ver con la accesibilidad y con las casetas. ¿Satisfecha?

R.- Muy satisfecha. Lo que queremos es que perduren en el tiempo y con el paso de los años. Conseguir que los eventos que programamos, sea el que sea, logran una universalidad. Lo he explicado y estamos avanzando en esta materia de la mano de Impulsa Igualdad en todos los eventos. Desde la Semana Santa a Pingüinos y pasando por los festivales de música, pero las fiestas son un punto muy significativo. Si unas fiestas patronales no son universales, difícil que lo sea cualquier otro evento. Nos premiaron por la labor de 2024 y vamos de la mano de la Mesa de la Discapacidad y de la Concejalía de Servicios Sociales. Estamos muy contentos porque la Feria de Día es uno de los espacios más significados de la imagen de nuestras ferias. Ya no solo por el hecho de que haya mostradores accesibles como el año pasado, sino que el propio modelo de caseta incorpora esta accesibilidad. Es el germen de algo que va a ser muy importante en el futuro. Ser los primeros en esto es un orgullo y también abrimos camino para que otras ciudades lo hagan. Esta mejora en la accesibilidad es muy significativa y quiero dar las gracias también a la Asociación de Hostelería. Es el mayor orgullo que tenemos ahora mismo.

P.- ¿Nos acostumbraremos al nuevo espacio que lleva el nombre de un grande como José Luis Bellido en lo que tiene que ver con la Feria del Folclore y la Gastronomía?

R.- Yo creo que sí. Cuando las cosas van a mejor nadie echa de menos lo que no funcionaba. Creo que la ubicación, durante los últimos años, ha sido algo que recordaremos los vallisoletanos a lo largo de la historia, pero, como el nuevo espacio está cerca y las condiciones son mejores, pienso que va a ser una mejora sustancial. Primero porque la llegada a pie es más cercana y la zona del Real de la Feria también sigue estando cerca. Las condiciones son mejores también para las casetas lo que va a provocar que puedan trabajar mejor y la experiencia del usuario también se verá mejorada. Muy contentos por ello.

P.- Deme más detalles del espectáculo de drones que apunta a ser para el recuerdo.

R.- El espectáculo de drones va a ser para el recuerdo. A diferencia de otras zonas de España que puedan ofrecer algo similar, este está hecho pensando por y para Valladolid. Aquí quiero destacar el talento de cuatro vallisoletanos que son los encargados de que esto vaya a ser así. Juan Carlos Quindós que es el que tiene la idea y el concepto de las imágenes que se van a generar y el paso de unas a otras. Contamos con David Rodríguez que es el que ha creado el relato. También con Germán Díaz, que va a poner música y que es un privilegio para nosotros contar con su talento. Además, Eva Moreno va a ser la locutora del evento. Hablamos de cuatro personas que son una muestra más de la cantera impresionante de talento que tenemos en la ciudad y que van a dar forma a un espectáculo de drones que no va a ser igual que en ninguna otra ciudad porque este está hecho por y para Valladolid.

P.- El Récord Guinness es otra de las citas claves de las fiestas y también tiene acento vallisoletano.

R.- El Récord Guinness no puede ser más vallisoletano porque ahí está nuestra tarta de San Lorenzo. Siempre que tocamos a la puerta de la Asociación de Confiteros, ahí está. Primero dicen sí y luego preguntan cómo. Quiero ensalzar la labor de este colectivo que pone en valor, durante todo el año, esa parte repostera de nuestra ciudad. La Coordinadora de Peñas, la Asociación de Confiteros y todo aquel que quiera puede acercarse para que Valladolid vuelva a convertirse en una ciudad de récord. En esta ocasión, un récord muy dulce.

P.- ¿Con qué actividad se quedaría de todo el programa?

R.- Con la del espectáculo de drones. Es particularmente especial porque lo llevamos trabajando durante mucho tiempo con estas cuatro personas que han demostrado un cariño y una dedicación muy particular. Elegiría esa actividad por lo que suponen los 25 años de fiestas. También me gustaría significar que los colectivos de Folclore vallisoletano van a hacer una actividad muy especial en la Plaza Zorrilla para conmemorar esto. Quiero destacar al folclore tradicional vallisoletano porque siempre están. Es muy importante no olvidarse nunca de dónde venimos. Valladolid es una ciudad que está compuesta de muchos pueblos y gente que ha mantenido las tradiciones intactas durante muchos años. La modernidad no puede llevarse por delante a la tradición. Por eso quiero dar las gracias a todas estas personas que hacen que el folclore siga siendo tan especial en nuestra ciudad.

P.- ¿Por qué se descartó la mascletá este año? ¿Fue por la polémica que generó el pasado?

R.- La mascletá no venía para quedarse. El año pasado fue una novedad puntual. Intentamos, en el ámbito de los espectáculos de luz y sonido, darle un vuelco. Los fuegos artificiales y este tipo de acciones son muy agradecidas. Durante muchos años no ha habido novedad en este ámbito. El año pasado incorporamos los drones y la mascletá. Este año, este espectáculo de drones más especial. Vamos a seguir innovando por ese lado. Sobre la mascletá, recalco, que nunca vino para quedarse, era un espectáculo puntual. Hubo mucha polémica. Nosotros dijimos que iba a ser una actividad muy bien controlada y, de hecho, no hubo incidentes. Sí que ha ocurrido una cosa, hay mucha gente que nos ha dicho que repitiéramos, pero no la hemos descartado por la polémica.

P.- Sobre la denuncia de CC.OO. de que las casetas de la Feria de Día son un horno, ¿Qué diría?

R.- Son las mismas que otros años. Aunque estén revestidas de un color u otro vienen a ser las casetas que se utilizan desde hace mucho tiempo en Valladolid junto con las de madera y otros tipos. Hemos cogido el modelo mayoritario, que es el más recurrente, y que más han utilizado los hosteleros a la hora de alquilar. Buscamos el equilibrio. Tenemos que unificar criterios sin cargar de más gastos a los hosteleros intentando que todo sea asequible. Hemos mejorado ese modelo de caseta desde el punto de vista de la imagen y, por supuesto, en lo que tiene que ver con la accesibilidad. La polémica está donde uno la quiera ver. Nosotros no vamos a hacer nada para empeorar las condiciones de los trabajadores. Hemos unificado un criterio en base a algo que ya existía. El primer interesado en que todo el mundo trabaje en buenas condiciones es el Ayuntamiento y la Asociación de Hostelería y no tiene que haber ningún problema que no haya habido otros años. A pesar de todo, estaremos muy vigilantes para que no ocurra nada.

P.- Hablando de polémicas, también la hubo por el cartel de fiestas de este año. ¿Cómo lo vivió?

R.- El cartel es polémico todos los años. Cuando nos encontramos con una acción en la que entra en juego la creatividad está claro que puede generar polémica y no vemos el problema. En este aspecto es importante recordar varias cosas que ya hemos dicho muchas veces como que existe un criterio a la hora de elegir dicho cartel en el que hay un jurado y un concurso popular. Ha llegado a nuestros días con los mismos criterios que siempre. Lo hemos defendido así y el cartel, en ningún momento, ha incumplido las bases.

P.- ¿Se piensa en modificar las bases para evitar que esto ocurra en años próximos?

R.- Esta polémica nos ha dado la capacidad de ver que quizás haya que modificar ciertos aspectos porque las cosas han cambiado. Nosotros no estamos aquí para anclarnos a nada. Siempre se agradece que surjan polémicas para poder mejorar. Vamos a revisar si hay que modificar algún criterio de las bases con la ayuda de profesionales. Intentaremos que los que más saben de esto nos den su opinión y no tiene que haber más polémica con esto.

P.- Al final, la autora del cartel lo pasaría mal con esta polémica…

R.- Quiero agradecer a la persona que se presentó con todo su cariño del mundo y cuyo trabajo resultó ganador. A ella le ha perjudicado a nivel personal. Las cosas han de tener una magnitud. Si no se han incumplido las bases y ella ha hecho bien lo que tenía que hacer, y así lo ha manifestado, puede haber una polémica alrededor pero siempre con respeto. Una persona anónima que se presenta a un concurso popular no tiene que aguantar, a nivel personal, cierto linchamiento. Nos quedamos con lo positivo que pasa por mirar al futuro con la ilusión de que las cosas mejorarán. Sobre esto, quiero recordar que hay una exposición que recorre los 25 años de carteles de las fiestas de Valladolid para que todo el mundo pueda elegir el que más le gusta.

Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, leyendo el programa de las fiestas de Valladolid 2025 en la Plaza Mayor

P.- Hay programados fuegos artificiales. No sé si se continúa con la idea o puede haber novedades sobre su anulación por la situación en la que nos encontramos con los incendios en Castilla y León.

R.- Siempre tenemos protocolos de seguridad que están previamente establecidos. Desde el plan de autoprotección con el que contamos para todas las fiestas siempre existen estos protocolos de seguridad en los que intervienen Bomberos de Valladolid y Protección Civil. Hay una previsión de cara a que pueda haber algún tipo de complicación del tiempo que nos impida poder lanzar los fuegos. Si existiera algún tipo de alerta, nosotros reaccionaríamos modificando, desde horas a días o, incluso, decretando su cancelación. Eso es algo que siempre ha existido. Estamos preparados para cualquier eventualidad.

P.- Además, se refuerza la seguridad para evitar incidentes. ¿Ese será el mayor deseo de la concejala, que las fiestas se celebren con diversión y que no haya incidentes desagradables?

R.- Absolutamente. Valladolid es un ejemplo en España de fiestas respetuosas con todo el mundo. Aquí influyen varios factores. El primero, que el vallisoletano es un anfitrión extraordinario. Eso es algo de lo que estamos muy orgullosos durante todo el año. El turista se va de Valladolid encantado con el trato.

P.- ¿Del 1 al 10, qué nota pondría al programa para estas fiestas la concejala?

R.- Voy a decir que un nueve porque siempre hay margen de mejora. Un nueve porque sé el trabajo que lleva detrás y estoy muy orgullosa de ello por la parte que me toca y en representación de todas las personas que han participado. Me quedo siempre en el nueve porque hay un espacio de mejora que analizaremos mientras se desarrollen las fiestas.

P.- ¿Se van a vivir las mejores fiestas de la historia en Valladolid?

R.- Las mejores fiestas de la historia siempre son las del año en las que se celebran. Serán las mejores de la historia sabiendo que en 2026 nos superaremos. Ya estamos trabajando en la programación del año que viene porque hay cosas que cerrar con tiempo. Desde el 14 de septiembre miraremos ya a los festejos de 2026.