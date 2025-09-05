Ana, Elisa, Inés y Matilda, a una Plaza Mayor de Valladolid abarrotada para iniciar las fiestas: "Este regalo es infinito"

Foto de familia con la corporación municipal de las jugadoras del CPLV Munia Panteras y el Colinas Clinic El Salvador

Jóvenes, deportistas y campeonas. El pregón de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025 de Valladolid ha estado protagonizado por las chicas del CPLV Munia Panteras y el Colinas Clinic El Salvador, que han fraguado un año de éxito a nivel de títulos. En nombre de todas ellas han hablado Ana Sierra, Elisa Castro, Inés Ruiz y Matilda Toca.

Ante una Plaza Mayor abarrotada, todas ellas no han podido ocultar la emoción y nervios del momento. Antes, los peñistas, vecinos y vecinas de Valladolid han disfrutado del tradicional desfile, donde el vino y el agua se han encargado de refrescar a los más atrevidos.

Disfraces por un lado y otro, indumentarias de peñista y, sobre todo, las ganas de pasárselo bien han marcado un breve recorrido desde la Acera de Recoletos hasta la Plaza Mayor.

El momento culmen ha sido cuando las cuatro representantes de todas las pregoneras han cogido el micrófono desde el balcón del Ayuntamiento de Valladolid y se han dirigido a todos los vecinos y vecinas.

La primera en hablar ha sido la capitana de las Panteras, Ana Sierra, quien no ha ocultado su alegría por ver la Plaza Mayor "llena, con ganas de fiesta, de música y de darlo todo". La jugadora profesional de hockey ha aventurado ya lo que se espera en los próximos 10 días en la ciudad del Pisuerga, que será "alegría compartida, calles llenas y peñistas incansables".

Para la joven vallisoletana, la ciudad es "tradición, pero también futuro, ilusión y mucho esfuerzo". "Y en eso nos reconocemos todas nosotras como deportistas, en el trabajo en equipo, en la entrega y en el empuje colectivo que hace que todo sea posible", ha resaltado.

Sierra ha destacado que el Panteras Caja Rural tiene un "doble motivo" para celebrar, que son los títulos conseguidos de la Copa de la Reina y la European League. "Quizá todavía no conozcáis mucho de nuestro deporte, pero os aseguramos que cada vez que jugamos sentimos esa fuerza pucelana atrás", ha garantizado.

"¡Igual después de estas fiestas os animáis a venir a vernos y a rugir desde la grada de Canterac! O con nuestras amigas en Pepe Rojo", ha añadido.

La capitana del Munia Panteras no ha podido evitar, además, gritar con toda la plaza mayor y se ha gustado al grito de "¡Viva Valladolid!".

A Ana le ha seguido la capitana de las chamizas, Elisa Castro, quien ha reconocido que es un "momento muy emocionante" y más siendo el 25 aniversario de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y el 65 cumpleaños de la fundación de El Salvador.

"A veces, en el día a día de nuestro trabajo en el rugby, olvidamos lo que estamos construyendo como mujeres deportistas de Valladolid. Estar aquí nos recuerda lo importante de ese camino que recorremos juntas", ha reivindicado la joven jugadora.

Su presencia en el balcón del Ayuntamiento y en un momento así, para Elisa, les hace sentirse "incluso más cerca del cielo que todas las veces que hemos subido a presentar nuestros títulos al Conde Ansúrez y a toda la ciudad".

Ver la Plaza Mayor a rebosar, según la capitana de El Salvador, es como una "gran melé digna de récord Guinness", algo que les "emociona", al tiempo que les encantaría "ver así de repletas las gradas de Canterac y Pepe Rojo apoyando el deporte femenino y celebrando con la misma pasión".

Castro ha tenido un recuerdo también para las compañeras que no han podido estar, cinco de ellas por estar disputando el Mundial de Rugby en Inglaterra con Las Leonas. "Desde aquí nos acordamos de vosotras", ha resaltado.

En tercer lugar, Inés Ruiz, de Panteras, ha relatado cómo está viviendo este pregón "de una manera diferente, más nerviosa, pero agradecida al alcalde y al ayuntamiento por permitirme afrontar este reto".

"Todas nosotras, como deportistas de élite, ya estamos acostumbradas a los nervios, ese hormigueo que sientes antes de un buen partido, que desaparece cuando suena el pitido inicial, y eso es este pregón, el pistoletazo de salida para el comienzo de unas fiestas increíbles", ha apuntado.

La jugadora de hockey ha querido invitar a todos los vallisoletanos y vallisoletanas a disfrutar "de las fiestas, a salir a nuestras calles, a disfrutar de todas las actividades y conciertos, con la misma energía con la que todas nosotras disfrutamos cada partido".

Por último, Matilda Toca, de El Salvador, se ha referido a las fiestas como un "tercer tiempo excepcional y emocionante", haciendo así alegato a una de las señas de identidad del rugby, que es el momento posterior a cada partido que se disfruta en armonía y fraternidad.

Para Toca, "estar en este balcón es el ensayo definitivo de una temporada que nos ha llevado a lo más alto. Y lo más alto es colocar nuestra bandera junto a don Pedro Ansúrez y poder compartir con todos vosotros la Copa de la Reina y la Liga".

"Ser campeonas es fruto del trabajo, del esfuerzo y de la unión. Pero ser pregoneras... eso está a otro nivel. Este regalo es infinito", ha admitido. Antes de alzar sus voces para gritar a la Virgen de San Lorenzo y por Valladolid, la jugadora ha pedido a todo el mundo que estas fiestas se vivan "con diversión y respeto".