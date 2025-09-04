Un trabajador de Correos abandona una maleta con cientos de envíos en Valladolid: piden tres años de cárcel para él

Este viernes, 12 de septiembre, se va a celebrar un juicio contra un extrabajador de Correos para el que la Fiscalía pide tres años de prisión, 18 meses de multa y cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito continuado de infidelidad en custodia de documentos.

El acusado, J.M.G.A., sin antecedentes penales, estuvo contratado por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos desde el 13 de julio de 2020 hasta el día 31 de enero de 2022, como explica el escrito de acusación al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En este concepto, desarrollaba los servicios con la función de reparto de correspondencia o paquetería desde el 13 de julio de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, en distintas zonas de reparto como La Cistérniga, Medina de Rioseco, Íscar, Medina del Campo y los puestos base 11 y 12 de Valladolid.

También, como explica la Fiscalía, desarrolló servicios de atención al cliente del 1 de mayo de 2021 al 28 de junio de 2021 y los servicios de clasificación de cartas y paquetes del 1 de julio de 2021 al 31 de enero de 2022

Las funciones a realizar

El escrito de la Fiscalía apunta que el convenio colectivo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos de 10 de junio de 2011, que aparece en el Boletín Oficial del Estado, establece las funciones a desarrollar por reparto.

Entre ellas aparece “distribuir y entregar los productos postales, telegráficos… a los destinatarios en los domicilios que figuren en los envíos, manteniendo relación directa con el cliente".

La Fiscalía señala que el acusado, por su profesión y destino, contaba con pleno conocimiento de que “debía entregar las cartas, certificados y paquetes postales en el domicilio de envío” o, en su caso, “el retorno de los mismos a la oficina de Correos correspondiente”.

Añade el escrito, además, que esta persona “conoce el procedimiento de reparto, destino y demás pormenores de la actividad laboral por la que había sido contratado, desarrollando esta actividad del 13 de julio de 2020 y hasta el 30 de abril de 2021.

Una maleta con correo sin repartir

El 21 de abril de 2021, la Guardia Civil de Tudela de Duero, a eso de las 9:50 horas de la mañana, localizó, en un paraje cercano a La Cistérniga, concretamente en la cuneta del Camino de Valdemoro de la localidad una maleta de color azul de correo sin repartir.

En el interior de la maleta, que se encontraba abierta, se encontraron 486 envíos, muchos de ellos estaban mojados, deteriorados y, en algunos casos expoliados, eran sobres sin contenido, paquetes de correos postal (cartas) sujetos con gomas elásticas que coinciden en la misma dirección postal y sobres de paquetería de Aliexpress abiertos.

Se recogió la maleta y se trasladó al cuartel de la Guardia Civil de Tudela de Duero y se comunicaron los hechos a Correos.

En dicho recuento, se identificaron un total de 239 envíos, de los 486 hallados, las fechas aproximadas de llegada a la unidad de destino por la impronta que se imprime en los envíos en su tratamiento automatizado y los datos de los remitentes y direcciones de entrega.

De los envíos identificados, un total de 24 están matasellados o indexados entre ellos días 31 de julio y 2 de agosto de 2020 y dirigidos a los domicilios ubicados en zonas de Valladolid y La Cistérniga.

“Su reparto se realiza con la Circular 3 de La Cistérniga y entre los días 13 de julio y el 15 de agosto de 2020, el empleado eventual que asumió dicha sección de reparto fue el acusado”, añade el escrito de la Fiscalía.

Dos más fueron leídos por las máquinas de automatización el 27 de octubre de 2020 y el domicilio de destino se encontraba en otra localidad vallisoletana. El reparto “se realiza por la Circular 3 de Medina de Rioseco cuyo titular, entre el 26 y el 30 de octubre de 2020 fue el acusado”.

De ellos, 213 están también matasellados e indexados entre los días 11 de marzo y 20 de abril de 2021 y dirigidos a domicilios ubicados en varias calles de Valladolid.

Un reparto de todos estos domicilios que “fue realizada desde la UR 5 de Valladolid entre los días 1 de marzo de 2021 y el 30 de abril de 2021. “El empleado que asumió dicha sección de reparto fue también el acusado”, explica el escrito de acusación.

La notificación hallada en la maleta figura entregada en segundo intento por la USE de Valladolid el pasado 23 de noviembre de 2020. Desde el 1 de octubre de 2020 al 28 de febrero de 2021 “el acusado tuvo contrato con esta unidad”.

Al analizar la trazabilidad de las notificaciones reflejadas en los avisos de llegada, se comprobó, como explica la Fiscalía, que el “segundo intento de entrega fue realizado por la USE de Valladolid el 19 de noviembre de 2020 y tenía como último evento “pasado a lista en fecha en que el acusado estaba asignado en la unidad”.

El Servicio de Correos y Telégrafos, tras analizar la correspondencia postal encontrada en la maleta “concluye que la persona responsable del reparto es el acusado”.

Fiscalía pide tres años de cárcel para él

Los hechos relatados, como concluye la Fiscalía, son constitutivos de un delito continuado de infidelidad en la Custodia de Documentos según el artículo 413 y 74 del Código Penal.

Es responsable, señala el escrito de acusación, en concepto de autor, el acusado y no concurren circunstancias modificativas de responsabilidad criminal.

Por ello, la Fiscalía pide para el acusado la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, 18 meses de multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal y cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público además de las costas.