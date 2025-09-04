Medio millar de promesas del fútbol y canteras de España y Portugal se dan cita en Peñafiel: "Trasciende a lo deportivo"

Medio millar de futuras promesas del fútbol y grandes canteras de España y Portugal, con equipos como el C.D. Leganés, el C.A. Osasuna, el Getafe C.F. o el S.C. Braga, se darán cita los próximos 13 y 14 de septiembre en la II Peñafiel Protos Cup. Una cita que "trasciende lo deportivo" y que "representa la diversión y el compromiso".

El Salón de Recepciones del Palacio de Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, ha sido el escenario de la presentación de la segunda edición del Peñafiel Protos Cup, a cargo de la diputada de Educación y Cultura, y concejala de Turismo de Peñafiel, Yolanda Burgoa, y los tres organizadores, Alejandro Leal, Pablo Leal y Javier Alonso.

"Un gran evento deportivo, pero no solo eso, también turístico", ha destacado Burgoa durante el acto de presentación. Una cita sobre la que la encargada del área ha destacado el naming, con mención a la bodega de Protos, y consecuencia de que Peñafiel se encuentre enclavada en la "cuna de la Ribera del Duero y en la Milla de Oro".

Para Yolanda Burgoa, este tipo de eventos, en relación a la marca de identidad de la villa, 'Es Peñafiel', explican qué es el municipio "en el deporte, en el patrimonio y esa colaboración público-privada".

Los participantes, de categoría benjamín y alevín, llegarán a Peñafiel acompañados de sus familias, que durante todo el fin de semana disfrutarán en los campos de fútbol La Cañada, pero también podrán "conocer nuestra cultura, enoturismo y patrimonio".

"Se alojarán en Peñafiel y dinamizarán el municipio y la provincia. Es un gusto que sabia nueva, chicos jóvenes, organicen estos eventos de los que los vecinos se sienten orgullosos", ha resaltado.

Por su parte, Alejandro Leal, uno de los organizadores, ha explicado que el cartel hace honor "al corazón de Peñafiel", estando representado su Castillo, los viñedos y la Plaza del Coso.

Para Leal, el torneo "representa la diversión y el compromiso". Como novedad, este año está la incorporación de un equipo internacional, el S.C. Braga de Portugal. Además del Leganés, Osasuna y Getafe, también participarán otras canteras de renombre como la del propio municipio de Peñafiel, C.D. Numancia, C.D. Parquesol, Laguna de Duero, C.D. Betis de Valladolid o el C.D. Victoria, entre otros muchos.