La entrada en vigor del cambio del sentido del tráfico en varias calles de Valladolid crea desconcierto entre conductores

Imagen de uno de los vehículos que esta mañana ha pasado por el entorno de la calle Felipe II de Valladolid

Todavía este jueves ha habido algún despistado al que le ha pillado por sorpresa la entrada en vigor del cambio de sentido del tráfico en el entorno de Plaza de San Miguel y la calle Felipe II en Valladolid. Han sido varios los conductores que, antes de coger su itinerario habitual, se han topado con una señal de prohibido, con el consiguiente desconcierto.

Tras los trabajos de modificación de la morfología de las aceras y las plataformas de rodadura en el entorno del Colegio Santa Teresa de Jesús, hoy se han comenzado a aplicar los cambios en la movilidad a motor. Esto implica que hayan sido varias calles las afectadas con el objetivo de mejorar la seguridad escolar y la convivencia con los vehículos.

Se ha ampliado el espacio peatonal, sustituido pavimentos y adaptado bordillos y pasos de peatones, incorporando nuevo arbolado y mobiliario urbano.

Uno de los objetivos ha sido configurar un entorno escolar más amable y seguro en los alrededores del centro educativo, donde también se han instalado bancos y vallado frente a las puertas del colegio.

Asimismo, se ha podido mejorar la movilidad rodada mediante una reordenación puntual de los sentidos de tráfico en las manzanas afectadas, posibilitando así el tránsito pesado y el acceso de autobuses sin que estos interfieran en las zonas peatonales.

De esta manera, se ha invertido el tráfico en la calle Felipe II, entre Angustias y San Blas, haciendo que sea la principal y más directa vía de entrada en la zona, incluyendo asimismo la carga y descarga de los autobuses del hotel.

Por otro lado, se ha invertido el tráfico en la calle San Blas, en el tramo entre Felipe II y la Plaza de San Miguel, dando continuidad a este último y salida directa hacia Doctor Cazalla, Encarnación e Isabel la Católica.

La Plaza de San Miguel se ha dejado así en un solo sentido hacia la calle Gardoqui o calle León, que ha pasado a ser de salida hacia la calle Angustias.

Para el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, la actuación era una "prioridad" ya que contribuye a "generar un entorno escolar más seguro, amable y accesible en una zona muy sensible".