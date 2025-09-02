Vallsur se convierte en parada obligatoria de la ruta motera más emblemática de las fiestas de Valladolid

Vallsur se prepara para vibrar con el rugido de los motores y la pasión por las dos ruedas, al ser elegido como parada en la esperada XXI edición Harley-Davidson and Custom, la ruta motera más emblemática de las fiestas de Valladolid.

Así, el próximo domingo 7 de septiembre, el parking exterior del centro comercial vallisoletano se convertirá a partir de las 12.15 horas en el epicentro de la admiración y el entusiasmo, donde los amantes de las motos podrán contemplar de cerca las icónicas Harley-Davidson.

Un espectáculo para todos los vallisoletanos que tendrán la oportunidad de sumergirse en el mundo de la aventura y la libertad que estas legendarias motocicletas representan.

Organizada por el Valladolid Chapter, la ruta busca reunir a todos aquellos que comparten esta pasión, fomentando un ambiente de camaradería y buenos momentos.

"Estamos encantados de que Vallsur sea parte de esta edición. Es una oportunidad única para que los aficionados y el público en general disfruten de la belleza y la potencia de estas motos, compartiendo la emoción y el espíritu de libertad y aventura que las caracteriza", afirma Carolina Castro, gerente de Vallsur.

La Harley-Davidson and Custom es mucho más que una exhibición de motos, la ruta tiene como finalidad principal crear un ambiente festivo y de confraternidad, donde los participantes y el público en general puedan disfrutar de un buen rato, compartir su pasión por las dos ruedas y saborear las deliciosas tapas que ofrece la gastronomía local.

La colaboración entre Vallsur y el Valladolid Chapter tiene una historia especial: “Nos conocimos en un acto solidario y desde el principio tuvimos claro que queríamos hacer algo juntos. Esta edición de la ruta es el resultado de esa conexión y del deseo compartido de llevar la alegría y el espíritu de libertad a Valladolid”, añade Juan Marti Ros, director de Valladolid Chapter.

Además de disfrutar de este ambiente festivo y de alguna sorpresa, todos los inscritos en la prueba entrarán en el sorteo de tres cheques regalo de 100 euros para gastar en los establecimientos de Vallsur.