Dos robos a saltos en un día, detenidos y un mismo objetivo: las cámaras de seguridad, claves, para pararles los pies

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a cuatro hombres como presuntos autores de dos delitos de robo con escalo cometidos en un desguace ubicado en la carretera que une Valladolid con Cigales.

El primero de los episodios tuvo lugar en la noche del pasado 30 de agosto. Fue entonces cuando el responsable del establecimiento observó por las cámaras de seguridad que una persona había saltado al interior del mismo.

Personados agentes de la Guardia Civil, procedieron a la inspección de las instalaciones localizando a una personas escondida que portaba una mochila con multitud de herramientas.

Durante la noche del 31 de agosto se produjo una situación similar en cuanto a la localización a través de sistemas de vigilancia del desguace, de la existencia de personas que habían accedido al interior tras saltar la valla perimetral, saliendo del mismo modo portando objetos.

Los agentes localizaron, ya en el exterior y agazapados entre matorrales a tres personas que portaban diversas herramientas y dos catalizadores que fueron reconocidos por los responsables del desguace.

Se procedió a la detención de los cuatro presuntos autores de los hechos.