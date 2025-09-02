Música, gastronomía y cultura se dan cita en la fiesta de la vendimia de Cigales: este es el programa completo

Cigales se prepara para celebrar la XLIV Feria del Vino y Fiesta de la Vendimia, declarada de Interés Turístico Regional. Unos días de celebración en la localidad vallisoletana en los que el vino es el gran protagonista.

Este año, tendrá lugar del 14 al 21 de septiembre con un programa que combina "tradición, música, gastronomía y actividades" en torno al vino de la Denominación de Origen Cigales, tal y como han asegurado desde el Consistorio.

Los rincones de la localidad vallisoletana serán el escenario de catas, música en directo, muestra de oficios artesanos, eventos taurinos, folklore y gastronomía, entre otras.

El primer día comenzará con el XXIV Campeonato de Tanga. Y el día 15 será la cata-bombón en el parque municipal. Asimismo, habrá un maridaje de vinos de la DO Cigales con bombones locales.

El día 16 habrá una preciosa cata en un paraje natural y el miércoles 17 una gran gincata. El 18 será la inauguración de la placa del Paseo del Vino dedicada a Bodega Frutos Villar. Y, posteriormente, un campeonato de juego autóctonos y una cata- casino en el Parque Municipal.

El viernes 19 la Feria de Día abrirá sus puertas en la Plaza Mayor a las 19:00 horas. Y a las 19:30 horas tendrá lugar la cata comentada del Consejo Regulador DO Cigales con enólogos de bodegas participantes.

A las 21:30 horas, el concierto de Velayos Band y a las 22:00 horas el de Sal Gorda. Finalizará el día con una disco movida y una sesión de DJ Mr. Kitos. El sábado 20 de septiembre será la apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la Iglesia.

De 11:30 a 14:00 horas, hay unos talleres de artesanía y a las 12:00 horas en Paseo de Chiquibueyes en la calle Armas. Asimismo, a las 13:00 horas, un taller de tiro con arco en el Parque Municipal y a las 13:30 horas el concierto del dúo acústico Miguel Montero y Zhoe Vall en la Plaza Mayor.

No faltará el flamenco, los talleres de artesanía, la misa castellana ni la venta del bocadillo típico de la Fiesta de la Vendimia. Asimismo, habrá un pasacalles de bodegueros y autoridades y la proclamación de la bodeguera mayor con el tradicional pisado de la uva.

El pregón tendrá lugar a las 19:30 horas con Arturo Dueñas Herrero de protagonista. Y continuará una animada tarde con la Feria del Vino y los encuentros de folklore. Los conciertos pondrán el broche de oro a un magnífico día lleno de música, buen vino y diversión.

El domingo 21 continuarán los actos para que todo el mundo se lo pase en grande. A las 10:30 horas tendrá lugar el encierro campero con tres novillos. Y a las 11:00 horas la apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la Iglesia. También habrá degustaciones de vino y queso, conciertos, suelta de vacas y sesiones de DJ.

Unos días para disfrutar y pasarlo en grande en la localidad vallisoletana con una de sus fiestas más emblemáticas.