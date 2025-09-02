Carvajal defiende la selección del director del Calderón tras la nueva impugnación de dos candidatos: "Es legal"

La concejala de Cultura y presidenta de la Fundación Municipal de Cultura, Irene Carvajal, en la presentación de la programación del LAVA

La concejala de Cultura y presidenta de la Fundación Municipal de Cultura, Irene Carvajal, ha defendido de nuevo la legalidad del proceso de selección del nuevo director del Teatro Calderón.

Unas palabras que ha pronunciado tras salir a la luz las nuevas impugnaciones presentadas por algunos candidatos. En este sentido, ha asegurado que es "legítimo" que cualquier persona, que entienda que hay un error en el proceso selectivo, pueda recurrir.

El procedimiento para nombrar al nuevo director del Calderón, José María Esbec Rodríguez, ha sido cuestionado en los últimos meses por distintos aspirantes. Entre ellos, la gestora cultural Sonia Rodríguez, quien este lunes presentaba un recurso de reposición en el que denunció "falta de transparencia".

Rodríguez denunciaba que fue excluida sin "haber recibido requerimiento de subsanación ni motivación suficiente, incumpliendo lo previsto en las propias bases del procedimiento y la legislación administrativa".

Asimismo, a través de un comunicado también añadía que "no se publicaron los listados de admitidos y excluidos ni se garantizó la transparencia mínima exigible en un proceso de concurrencia pública".

No ha sido el único recurso presentado. Rafael Peña Casado también lo hizo el pasado 7 de julio impugnando la composición de la Comisión Técnica de Valoración y, ahora, ha presentado una ampliación de dicho recurso.

En este sentido, Carvajal ha subrayado que son "las mismas bases de selección" que hubo cuando gobernaba VTLP y el PSOE para otras convocatorias, por ejemplo para la elección del director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

"Son unas bases que no han sido impugnadas por ninguno de los participantes en el proceso de selección. Estamos ante un tribunal de valoración, no en un concurso de oposición. Se evalúan los méritos y, por tanto, es una comisión de selección", afirma.

En relación con la falta de publicación de listados, la concejala ha admitido que se ha tramitado conforme a la normativa de protección de datos de carácter personal. Asimismo, ha explicado que cuando se seleccionó al director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, algunas figuras como Fernando Lara o la actriz Maite Conesa pidieron que algunos aspectos "no fueran públicos para evitar perjuicios".

"Hay que ser escrupuloso con los datos que se publicitan. Se presentan personas con una trayectoria profesional de reconocido prestigio y dar a conocer los motivos de que hayan sido excluidos es un borrón en su currículum", explica.

Por tanto, Carvajal asegura que el procedimiento "ha cumplido la normativa" y que, en caso de que se recurra por la vía judicial, será "un tribunal quien lo decida".