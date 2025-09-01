Valladolid avanza en la accesibilidad universal también en fiestas: "Se están dando pasos notables"

Jesús Julio Carnero, junto a entidades del sector, Rodrigo Nieto y Blanca Jiménez, presenta las medidas en materia de accesibilidad durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo

Valladolid quiere ser la ciudad "más accesible, más integradora y más inclusiva de España". Y lo quiere ser también durante sus Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025. Para ello, el Ayuntamiento, junto a las entidades y asociaciones de personas con discapacidad, han presentado las medidas en materia de accesibilidad universal impulsadas para estas fechas.

Además de iniciativas ya incluidas en ediciones anteriores y que están consolidadas, como la posibilidad de que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de los conciertos en la Plaza Mayor desde el balcón de la Casa Consistorial, se han añadido algunas novedades importantes para seguir avanzando en este aspecto.

"El conseguir unas fiestas accesibles, en las cuales la visibilidad sea universal, es algo que siempre pretendemos y buscamos en este equipo de Gobierno", ha garantizado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Las medidas han sido impulsadas a través de las concejalías de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, y la de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales.

Entre ellas está la inclusión del servicio de intérprete de lenguas de signos durante la pronunciación del pregón de las fiestas el próximo 5 de septiembre desde el balcón del Ayuntamiento de Valladolid. De esta manera, aquellas personas con alguna discapacidad auditiva podrán disfrutar del mismo a través de las pantallas del escenario que se instalará en la Plaza Mayor.

Además, en las casetas de la Feria de Día se ha implantado de forma generalizada una zona en todas ellas dedicada a las personas con algún tipo de discapacidad. "Normalización en la imagen, pero también en la utilización de los distintos espacios y stand de las casetas", ha resaltado el regidor.

Asimismo, el número de baños portátiles aumentará a 54, pasando los accesibles de siete el año pasado a 10 repartidos por distintas zonas de la ciudad durante las fiestas. Estos últimos estarán en la Plaza de Santa Ana, las inmediaciones de la calle Ferrari-Plaza de Fuente Dorada, Paseo Zorrilla, a la altura del Lucense, Cadenas de San Gregorio, Acera de Recoletos, Las Moreras, Plaza de Portugalete, la explanada de la calle Mieses y el antiguo Picadero de la Academia de Caballería.

Las actividades infantiles, por su parte, contarán también con un intérprete de lengua de signos en obras de teatro. También habrá un concierto inclusivo que se celebrará el domingo, 7 de septiembre, en la Plaza del Libro del Campo Grande.

Para optar a una de las plazas en el balcón del Ayuntamiento de Valladolid durante los conciertos de la Plaza Mayor, el mecanismo será el mismo que en años anteriores. Será necesario mandar una solicitud, habilitada desde hoy, y hasta el próximo 5 de septiembre al correo yovoyalconcierto@ava.es, donde se incluya nombre y apellidos de la persona con movilidad reducida, un teléfono y el día o días a pedir con orden de preferencia.

La Feria de Folklore y Gastronomía, la zona de los fuegos artificiales y Las Moreras también contarán con espacios específicos para personas con movilidad reducida. El Ayuntamiento de Valladolid habilitará además un código QR en donde consultar las plazas de aparcamientos del centro reservadas para personas con discapacidad.

Asimismo, las ferias contarán con tres días sin ruido, para que los más pequeños y pequeñas con TEAH o autismo puedan disfrutar de esta actividad, entre las favoritas de los niños y niñas. Además, Carnero ha avanzado que están trabajando para que en un futuro puedan ser cuatro días.

"El objetivo es que Valladolid sea la ciudad más accesible de toda España. Todos los años se están dando pasos notables", ha celebrado el presidente de Impulsa Igualdad Castilla y León, Francisco Sardón.

Por otro lado, la presidenta de Autismo Valladolid, María Concepción Galván, ha destacado que se están "poniendo mimbres para conseguir la accesibilidad universal" y ha deseado que "algún día no hablemos de inclusión y sí de convivencia entre todos nosotros".