Sorprende desde su ventana a dos ladrones forzando su furgoneta en Valladolid: uno de ellos acaba detenido

La madrugada del domingo en Valladolid dejó una escena digna de película. Un vecino, alertado por ruidos en la calle, se asomó a la ventana y descubrió a dos hombres forzando su furgoneta, estacionada justo frente a su casa.

Sin pensarlo, llamó al 091 y aportó una descripción minuciosa de los sospechosos, un detalle que resultó clave minutos después.

Hasta la zona acudieron varias patrullas de la Policía Nacional, tanto uniformadas como de paisano.

Aunque al llegar los agentes los dos individuos ya habían desaparecido, la información facilitada por la víctima permitió iniciar una rápida batida por el barrio.

Mientras una dotación hablaba con el propietario y recogía la lista de herramientas sustraídas del vehículo, otra patrulla localizó a un hombre que encajaba a la perfección con la descripción.

Llevaba consigo una bolsa en cuyo interior estaban las herramientas robadas.

El sospechoso fue detenido y trasladado a dependencias policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su puesta en libertad.

La investigación sigue abierta para identificar y detener al segundo individuo que participó en el robo.