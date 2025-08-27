Estafan 15.610 euros a una madre vallisoletana con el timo del hijo en apuros: arrestado el autor en Sabadell

La Policía Nacional detiene a un varón por estafa mediante el método del hijo en apuros”

La Policía Nacional ha detenido en Sabadell a un hombre como presunto autor de un delito de estafa tras hacerse pasar por el hijo de una mujer residente en Valladolid a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Los hechos se remontan al pasado 31 de marzo, cuando la víctima recibió un mensaje desde un número desconocido en el que el remitente afirmaba ser su hijo, alegando que tenía problemas con su teléfono y que solo podía comunicarse a través de esa línea.

Días después, el supuesto hijo volvió a contactar con ella para solicitarle ayuda económica urgente, asegurando que su tarjeta bancaria no funcionaba y que su cuenta estaba en riesgo de embargo.

Convencida de que realmente se trataba de su hijo, la mujer realizó tres transferencias entre el 31 de marzo y el 1 de abril, por un importe total de 15.610 euros, a dos cuentas distintas.

La estafa quedó al descubierto cuando, alrededor de las 14:00 horas del 1 de abril, su hijo real la llamó por teléfono y le confirmó que no le había enviado ningún mensaje ni solicitado dinero.

El Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Valladolid inició una investigación que permitió identificar al titular de las cuentas receptoras, un varón residente en Sabadell. Al no estar en la demarcación de Valladolid, la Jefatura Superior de Cataluña colaboró en su localización y detención.

El arrestado, al que le constaba una requisitoria en vigor por hechos similares en Madrid, fue puesto en libertad tras prestar declaración.