Arranca el montaje del imponente escenario de las fiestas de Valladolid en la Plaza Mayor

Inicio de los trabajos de montaje del escenario de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025 en la Plaza Mayor de Valladolid

En apenas cuatro días, Valladolid iniciará sus Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025. Hace una semana que las primeras señales visuales como las casetas de la Feria de Día ya comenzaban a dejarse ver. Y este lunes, 1 de septiembre, ha arrancado el montaje del imponente escenario de la Plaza Mayor.

Una infraestructura que es una de las señas de identidad de las fiestas de la ciudad del Pisuerga y que cada año reúne a sus pies a miles y miles de vecinos, vecinas y visitantes para disfrutar de un gran elenco de artistas nacionales e internacionales en lo que es el centro neurálgico de todas las actividades.

Los primeros trabajos han consistido en la descarga del material que, una vez montado, se convertirá en el escenario al que subirán artistas como Dani Fernández, Beret, James Blunt, María Becerra, José Mercé, la Familia Camarón o Rosario Flores, entre otros muchos.

También se ha perimetrado toda la zona que abarcará la infraestructura, el área de camerinos y la de VIPs. Los camiones y la grúa serán la estampa que desde hoy hasta el próximo 5 de septiembre imperará en la Plaza Mayor hasta el montaje definitivo.

Ya han sido varios los curiosos que se han acercado hasta el límite de la zona perimetrada para observar los primeros movimientos de los operarios en el montaje del escenario.

La Plaza Mayor de Valladolid será el corazón de todas las actividades programadas para estas ferias y fiestas, que, no obstante, también dará vida a otros puntos de la ciudad como Las Moreras, las distintas ubicaciones de las casetas de la Feria de Día, el recinto ferial junto al estadio José Zorrilla o la nueva ubicación de la Feria de Folklore y Gastronomía al lado del Centro Cultural Miguel Delibes.

Entre el 5 y el 14 de septiembre, serán varios los artistas de renombre los que se suban al imponente escenario de la Plaza Mayor. Los primeros serán Los Pichas y Los del Lío en el arranque de las fiestas el próximo viernes.

Les seguirá Beret el 6 de septiembre; el espectáculo de DJs con Carlos Jean, Don Diablo y Joyse el día 7; Dani Fernández el 8; Barón rojo y la Banda de la Escuela Municipal de Música el 9; James Blunt el 10; María Becerra el 11; Rosario Flores y la Familia Camarón el 12; Vanesa Martín el 13; y José Mercé el 14.