La nueva ubicación de las casetas regionales llega con una "ligera subida" de los precios y más control

Valladolid está a punto de dar la bienvenida a sus días más deseados del año. Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo ya empiezan a sentirse por la ciudad con los primeros montajes de las casetas, tanto las regionales como las de día.

Unos espacios que serán un especial punto de encuentro para miles de personas durante 10 días y que ya empiezan a notarse en las céntricas calles de la ciudad y en el nuevo recinto, aledaño al estadio, que llevará el nombre de José Luis Bellido.

Las casetas de la Feria de Día tendrán una nueva imagen que busca "homogeneidad, accesibilidad y calidad". Sin embargo, las casetas regionales estrenan un espacio hecho para ellas y que permitirá tener más comodidad a los ciudadanos y turistas que durante estos días se acerquen a probar los distintos productos de la gastronomía española.

En este sentido, el presidente de la Federación de Casetas Regionales, José Luis Bellido, ha afirmado que el cambio se notará al pasar de un recinto "totalmente libre a uno perimetral". Esto provocará que los ciudadanos tengan que tener "más disciplina y atender a los controles" puesto que habrá una entrada y una salida "perfectamente definidas".

Sin embargo, la experiencia seguirá siendo la misma que los años anteriores. Eso sí, para ellos empieza todo "de cero" con el montaje y los "flecos que van quedando una vez que lo utilizas". Será un año de adaptación donde habrá "más distancias entre algunas casetas" aunque continuarán siendo las mismas, 17 como el año pasado.

Una edición en la que habrá una "ligera subida" de los precios, tal y como ha reconocido Bellido. Especialmente en productos de lonja como las sardinas, rabas, o pulpo. "Hemos hecho un análisis para que la subida sea mínima, pero tenemos que adaptarnos a la situación del mercado", explica.

El interior del nuevo recinto de las casas regionales

En cuanto a las bebidas, algunas también subirán. Es el caso, por ejemplo, de la cerveza que verá aumentar su coste en 0,20 céntimos. Actualmente, el precio es de 2,20 euros. "El resto se queda como está", aclara.

Las casetas regionales abrirán sus puertas el próximo sábado 6 de septiembre a las 13:00 horas y cerrarán el domingo 14. Todos los días se podrá acudir a la misma hora y de lunes a jueves y domingos el cierre será a la 01:00 horas; los viernes y sábado media hora más, a la 01:30 horas.

Los preparativos ya han comenzado en una edición nueva donde el recinto no será el mismo que años anteriores. Y por lo que esperan con muchas ganas estas semanas tan especiales del año.

Las casetas serán exactamente las mismas que en la edición anterior y son las siguientes: Ávila, Segovia, León, Zamora, Asturias, Galicia, La Rioja, Cantabria, Navarra, Valencia, Charra, Andalucía, Murcia, Cataluña, Baleares, Canarias y Melilla.

La Casa de Galicia

Además, lo tienen todo previsto para posibles incidencias meteorológicas. En este sentido, han alquilado una carpa que tapará el recinto y protegerá a los ciudadanos bien sea de las altas temperaturas o de las posibles lluvias que puedan aparecer en estas jornadas.

Unos días que esperan con mucha emoción y nervios por poder tener todos los preparativos listos cuanto antes. "Estamos deseando acabar el proceso de montajes, de estructuración, la puesta a punto, que es lo que más tiempo nos lleva y más quebraderos de cabeza supone", expresa.

Sin embargo, deseando abrir las puertas de una nueva edición de las casetas regionales confiando en que miles de personas pasen por cada una a degustar sus productos típicos como las patatas al cabrales, pincho moruno, morcilla, empanada gallega o las deliciosas sardinas.

Actividades durante el año

Este recinto, además de estar pensado para las casetas regionales, también prevé albergar otro tipo de actividades culturales a lo largo del año como, por ejemplo, la música o servir de aparcamiento en días de máxima afluencia.

Se ha construido sobre una superficie de 10.347 metros cuadrados y podrá albergar hasta 15.000 personas. "Es un recinto hecho para las casetas pero es ilógico que luego esté cerrado. Por tanto, contará con otro tipo de actos", afirma Bellido.

Del mismo modo, se plantean poder hacer actos en, por ejemplo, el día de las comunidades o tienen "alguna idea" pensada para las navidades. Todo ello lo irán viendo sobre la marcha ya que el recinto no cuenta con una cubierta fija y esto es un "problema" para ver