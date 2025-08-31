Detienen a un falso revisor de la electricidad que obtuvo un botín de 133.000 euros en tres robos en Valladolid

Un agente de la Policía Nacional de Valladolid junto a un vehículo oficial

Un hombre ha sido detenido en Madrid por la Policía Nacional después de presuntamente obtener un botín de 133.000 euros tras perpetrar tres robos en Valladolid haciéndose pasar por técnico de electricidad para acceder a las viviendas de la víctima.

Se le atribuyen tres supuestos delitos de hurto y en la operación se ha identificado también a una mujer que estaría relacionada con los mismos hechos. Los objetivos de los implicados eran personas de avanzada edad que caían en la trampa de los delincuentes.

El presunto autor, que accedía a los domicilios haciéndose pasar por el revisor de la electricidad, buscaba dinero en efectivo y joyas para sustraerlos mientras la víctima accionaba interruptores y encendía electrodomésticos en la cocina de las viviendas.

El modus operandi consistía en llamar a las víctimas con número oculto, se hacía pasar por empleado de una empresa eléctrica que daba suministro a sus domicilios y les indicaba que habían detectado un incremento sustancial en la factura de la luz, pudiendo estar provocado por algún fallo en los electrodomésticos.

De esta manera, les avanzaba que la "compañía" iba a mandar a un técnico a la vivienda para revisarlo. En un breve lapso de tiempo, el presunto autor se personaba en los domicilios vestido con ropa específica que le hacían parecer un técnico de electricidad.

Ante la confianza de las víctimas por haber recibido una llamada previa, el hombre lograba acceder a los domicilios y, una vez dentro, solicitaba que el propietario o propietaria de la vivienda permaneciese en la cocina accionando interruptores y electrodomésticos.

Mientras tanto, el después detenido fingía comprobar enchufes con un multímetro digital e iba desplazándose por la casa para registrar las habitaciones en busca de dinero en efectivo y joyas. A los pocos minutos se marchaba de la vivienda con el botín y alegando cualquier pretexto.

Tras recabar las denuncias de los hechos ocurridos en Valladolid, los agentes del Grupo de Hurtos de la Comisaría de Parquesol iniciaron una tediosa investigación para intentar localizar al autor.

El ladrón hacía uso de gorras o chaquetas abultadas de cuellos altos que le taparan sus tatuajes. También portaba guantes de trabajo para evitar que le identificasen con dactilogramas en los domicilios de las víctimas.

Llevadas a cabo numerosas pesquisas y gestiones, los agentes lograron determinar sin ningún género de dudas la identidad del hombre, que vivía en otra ciudad y acudía a Valladolid en ocasiones. Al presunto autor le figuraban numerosas requisitorias cesadas y hasta 11 detenciones, a veces por hechos similares.

También se identificó a una mujer que en alguna ocasión le acompañaba esperando en un vehículo frente al inmueble donde se perpetraban los hechos y con el objetivo de facilitar su huida o avisar en caso de detectarse la presencia policial.

Sobre esta mujer hay en vigor una orden de detención a la espera de ser localizada, aunque los investigadores sospechan que puede haber abandonado el país.

El hombre fue detenido el pasado 30 de julio, siendo localizado y arrestado en el Aeropuerto de Madrid. Tras ser puesto a disposición judicial, esta ha decretado su libertad provisional.